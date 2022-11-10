Белгородского депутата проверят на нарушение закона на выборах

Белгородского депутата Василия Леонова проверят на нарушение закона после обращения депутата Госдумы от КПРФ Георгия Камнева. Он написал письма в Генпрокуратуру и ЦИК РФ. Леонова подозревают в том, что его избирательную кампанию финансировала фирма через кипрский офшор.
Известно, что он в сентябре 2022 года на довыборах избрался в депутаты облдумы по Ракитянскому избирательному округу. Мандат освободился после того, как Никита Румянцев избрался в Госдуму.
Во время избирательной кампании в Сети начали распространять сообщения, что Леонов мог нарушить закон. Речь шла как раз об офшоре. Предполагается, что сумма превысила 2 млн рублей. Часть средств депутат возвратил жертвователю. Теперь Георгий Каменев просит проверить действия Леонова уполномоченные органы.
Также в редакции напомнили, что во время избирательной кампании Леонов получил 750 тысяч рублей в свой фонд от «Семхоза Ракитянский», имеющего отношение к кипрской фирме. Эти деньги депутат вернул. Затем он получил 1,5 млрд рублей от АО «Яснозоренское». Эти средства, по данным журналистов, возвращены не были.