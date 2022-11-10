Белгородского депутата проверят на нарушение закона на выборах

Также в редакции напомнили, что во время избирательной кампании Леонов получил 750 тысяч рублей в свой фонд от «Семхоза Ракитянский», имеющего отношение к кипрской фирме. Эти деньги депутат вернул. Затем он получил 1,5 млрд рублей от АО «Яснозоренское». Эти средства, по данным журналистов, возвращены не были.