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Белгородское правительство покупает вагон-дома на 12,7 млн рублей

10 ноября 13:11
Фото: 1MI
Их поставит ООО «Лот», зарегистрированное в регионе. Компанию определили как единственного исполнителя.

Правительство Белгородской области «в целях обеспечения государственных нужд» заказало вагон-дома. Их поставит компания «Лот».

С белгородской фирмой заключили контракт как с единственным исполнителем. Вагон-дома обойдутся в 12,7 млн рублей. Контракт заключили на предельный срок до 20 декабря текущего года.

ООО «Лот» зарегистрировано в 2017 году в Стрелецком Белгородского района. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а среди дополнительных видов деятельности указаны производство сборных деревянных строений, стройконструкций и столярных изделий, распиловка и строгание древесины.

Директором и учредителем фирмы является Тамара Гасанова. По итогам минувшего года выручка компании составила 1,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн рублей. В тендерах ООО «Лот» не участвовало.

Ранее стало известно, что московская компания «Ам-Безопасность» поставит в Белгородскую область оборудование для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов пассажирского транспорта. Власти заключили со столичной фирмой два контракта на 35,5 млн рублей.

Безопасность объектов общественного транспорта в Белгороде обеспечит московская фирма
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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вагон-дома#Поставка#ООО "Лот"#Инна Рогова
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