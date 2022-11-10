Белгородское правительство покупает вагон-дома на 12,7 млн рублей

Правительство Белгородской области «в целях обеспечения государственных нужд» заказало вагон-дома. Их поставит компания «Лот».
С белгородской фирмой заключили контракт как с единственным исполнителем. Вагон-дома обойдутся в 12,7 млн рублей. Контракт заключили на предельный срок до 20 декабря текущего года.
ООО «Лот» зарегистрировано в 2017 году в Стрелецком Белгородского района. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а среди дополнительных видов деятельности указаны производство сборных деревянных строений, стройконструкций и столярных изделий, распиловка и строгание древесины.
Директором и учредителем фирмы является Тамара Гасанова. По итогам минувшего года выручка компании составила 1,3 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн рублей. В тендерах ООО «Лот» не участвовало.
Ранее стало известно, что московская компания «Ам-Безопасность» поставит в Белгородскую область оборудование для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов пассажирского транспорта. Власти заключили со столичной фирмой два контракта на 35,5 млн рублей.