Белгородский «Салют» в проигранном матче заработал 8 жёлтых и красную карточки

В проигранном матче белгородский «Салют» получил восемь жёлтых карточек и одну красную. Последнюю показали Денису Жилмостных на 75-й минуте. Белгородцы проиграли саратовцам со счётом 1:0.
В матче сошлись соседи по таблице группы 3.2 Второй лиги. Белгородцы на тот момент были вторыми с 41 очком. «Сокол» — третьим с 37 очками. «Салют» пытался отыграться во втором тайме после пропущенного гола, но добился только дисциплинарных наказаний. За «Салютом» тем не менее сохранилось второе место в турнирной таблице.