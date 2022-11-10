Белгородский «Салют» в проигранном матче заработал 8 жёлтых и красную карточки

В матче сошлись соседи по таблице группы 3.2 Второй лиги. Белгородцы на тот момент были вторыми с 41 очком. «Сокол» — третьим с 37 очками. «Салют» пытался отыграться во втором тайме после пропущенного гола, но добился только дисциплинарных наказаний. За «Салютом» тем не менее сохранилось второе место в турнирной таблице.