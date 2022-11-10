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Белгородский «Салют» в проигранном матче заработал 8 жёлтых и красную карточки

10 ноября 10:52
Фото: 4vsar.ru
В очередном матче чемпионата России белгородские футболисты проиграли саратовскому «Соколу».

В проигранном матче белгородский «Салют» получил восемь жёлтых карточек и одну красную. Последнюю показали Денису Жилмостных на 75-й минуте. Белгородцы проиграли саратовцам со счётом 1:0.

В матче сошлись соседи по таблице группы 3.2 Второй лиги. Белгородцы на тот момент были вторыми с 41 очком. «Сокол» — третьим с 37 очками. «Салют» пытался отыграться во втором тайме после пропущенного гола, но добился только дисциплинарных наказаний. За «Салютом» тем не менее сохранилось второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что два гола не помогли белгородской команде обыграть «Космос». Матч закончился ничьей. Также в октябре «Салют» проиграл ФК «Динамо» из Владивостока.  

 

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#Наталья Корявых#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Футбол#Чемпионат России#ФНЛ-2#Салют Белгород#Сокол Саратов
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