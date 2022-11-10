Артисты Донецкой филармонии приехали с гастролями в Белгородскую область

В гастрольной поездке практически одни женщины. Из сильной половины – лишь дирижёр и контрабасист. Остальные мужчины коллектива ушли воевать и вынужденно сменили инструменты на оружие в руках. Выступает только струнная группа оркестра.
Мы репетиции не останавливали. Хотя Донецк обстреливают и опасно, конечно, везде. Мы надеемся, что наш коллектив скоро восстановится полностью.
Михаил Илющенко, дирижёр Донецкого академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева
Хотя струнная группа — лишь часть большого творческого коллектива, произведения звучали в её исполнении мощно. В программе — классическая музыка, арии, романсы. Её разработали вместе с коллегами из Белгородской филармонии, солисты которой поддержали донецкий коллектив.
Название созвучно происходящим событиям: «Музыка мира. Донбасс — Россия». Оркестр Донецкой филармонии выступит практически во всех муниципалитетах Белгородской области. После этого артисты отправятся в Тулу и другие города России.