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Артисты Донецкой филармонии приехали с гастролями в Белгородскую область

10 ноября 14:17
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Всероссийское турне по городам России Донецкая филармония начала с Белгородской области. Старый Оскол стал второй точкой на творческой карте коллектива из Донецка.

В гастрольной поездке практически одни женщины. Из сильной половины – лишь дирижёр и контрабасист. Остальные мужчины коллектива ушли воевать и вынужденно сменили инструменты на оружие в руках. Выступает только струнная группа оркестра.

Мы репетиции не останавливали. Хотя Донецк обстреливают и опасно, конечно, везде. Мы надеемся, что наш коллектив скоро восстановится полностью.
Михаил Илющенко, дирижёр Донецкого академического симфонического оркестра им. С.С. Прокофьева
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру

Хотя струнная группа — лишь часть большого творческого коллектива, произведения  звучали в её исполнении мощно. В программе — классическая музыка, арии, романсы. Её разработали вместе с коллегами из Белгородской филармонии, солисты которой  поддержали донецкий коллектив.

Название созвучно происходящим событиям: «Музыка мира. Донбасс — Россия». Оркестр Донецкой филармонии выступит практически во всех муниципалитетах Белгородской области. После этого артисты отправятся в Тулу и другие города России.

Видео: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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