Артисты Донецкой филармонии приехали с гастролями в Белгородскую область

Хотя струнная группа — лишь часть большого творческого коллектива, произведения звучали в её исполнении мощно. В программе — классическая музыка, арии, романсы. Её разработали вместе с коллегами из Белгородской филармонии, солисты которой поддержали донецкий коллектив.