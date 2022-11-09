Жителей Старого Оскола пригласили на изучение ОБЖ в ДОСААФ

Градоуправленец Андрей Чесноков пояснил, что образовательный процесс построен по утверждённому порядку и по прописанным программам. А желающих освоить навыки оказания помощи в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, попросил записаться и пройти курсы в местном отделении ДОСААФ.