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Жителей Старого Оскола пригласили на изучение ОБЖ в ДОСААФ

Вчера, 13:59
Фото: 1MI
Школьники среднего звена Старого Оскола Белгородской области выразили желание учиться самостоятельно обеспечивать собственную безопасность и оказывать первую помощь в критические моменты.

Особо актуально этот вопрос звучит в современной обстановке, когда идёт СВО, подчеркнула юная землячка главы Старооскольского округа по имени Маша во время прямого эфира «10 вопросов».

Девочка обратила внимание чиновника на упущение в сфере образования в этом направлении. Она спросила: «Почему в 7-х классах нет предмета ОБЖ?»

Градоуправленец Андрей Чесноков пояснил, что образовательный процесс построен по утверждённому порядку и по прописанным программам. А желающих освоить навыки оказания помощи в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, попросил записаться и пройти курсы в местном отделении ДОСААФ.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по образовательной программе рассчитан для учеников 8–11-х классов. Желающих пройти обучение по тем или иным навыкам по этому направлению приглашаем записаться и пройти курсы на базе местного отделения ДОСААФ.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа

Между тем в российских школах планируют ввести занятия по начальной военной подготовке. «Внеурочный модуль уже подготовлен и вскоре будет внедрён в образовательный процесс», — цитирует главу Минпросвещения Сергея Кравцова новостной портал «Лента.Ру».

Напомним, в Белгороде тоже можно освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Занятия пройдут в Центре молодёжных инициатив. Первый семинар состоится 12 ноября в 14:00.

 

Белгородцев научат оказывать первую помощь. Занятия пройдут в ЦМИ
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#Татьяна Панарина#Общество#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Обж#Первая медицинская помощь
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