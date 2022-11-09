Жителей Старого Оскола пригласили на изучение ОБЖ в ДОСААФ

Особо актуально этот вопрос звучит в современной обстановке, когда идёт СВО, подчеркнула юная землячка главы Старооскольского округа по имени Маша во время прямого эфира «10 вопросов».
Девочка обратила внимание чиновника на упущение в сфере образования в этом направлении. Она спросила: «Почему в 7-х классах нет предмета ОБЖ?»
Градоуправленец Андрей Чесноков пояснил, что образовательный процесс построен по утверждённому порядку и по прописанным программам. А желающих освоить навыки оказания помощи в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, попросил записаться и пройти курсы в местном отделении ДОСААФ.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по образовательной программе рассчитан для учеников 8–11-х классов. Желающих пройти обучение по тем или иным навыкам по этому направлению приглашаем записаться и пройти курсы на базе местного отделения ДОСААФ.
Андрей Чесноков, глава администрации Старооскольского городского округа
Между тем в российских школах планируют ввести занятия по начальной военной подготовке. «Внеурочный модуль уже подготовлен и вскоре будет внедрён в образовательный процесс», — цитирует главу Минпросвещения Сергея Кравцова новостной портал «Лента.Ру».
Напомним, в Белгороде тоже можно освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Занятия пройдут в Центре молодёжных инициатив. Первый семинар состоится 12 ноября в 14:00.