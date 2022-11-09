Юридических проблем нет: как срочники несут службу в Белгородской области

В соцсетях мать одного из военнослужащих рассказала о смерти сына, который служил в Белгородской области. Он говорил женщине об обстрелах, а она обратилась к командиру части. Последний объяснил, что есть приказ быть на территории РФ, они его выполняют, за «ленту» никого не везут. Расстояние до границы при этом не учитывается.