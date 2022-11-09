Юридических проблем нет: как срочники несут службу в Белгородской области

Непризнанные герои — так окрестили журналисты военнослужащих, которые не участвуют в СВО, но находятся в приграничных районах. При этом никаких льгот и денежного довольствия они не получают, хотя иногда сталкиваются с украинскими диверсионно-разведывательными группами.
Ежедневно военные сталкиваются с обстрелами, риском напороться на мины, но на поддержку государства они рассчитывать не могут. Проблем с юридической точки зрения при этом нет — они находятся на территории России и не участвуют в спецоперации.
Как рассказал политолог Герман Куликовский, в Муроме на срочников вышла украинская ДРГ. Причём атаку российские военные отбили, но на довольствие от государства рассчитывать они не могут, поскольку не являются участниками СВО.
Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова отметила, что такие бригады есть в Белгороде и других приграничных городах. Юридически проблем нет — солдаты и офицеры находятся на территории РФ.
Белгород и другие населённые пункты региона страдали от обстрелов неоднократно. На пути у украинских военных встают части срочной службы.
В соцсетях мать одного из военнослужащих рассказала о смерти сына, который служил в Белгородской области. Он говорил женщине об обстрелах, а она обратилась к командиру части. Последний объяснил, что есть приказ быть на территории РФ, они его выполняют, за «ленту» никого не везут. Расстояние до границы при этом не учитывается.
Как бы там ни было, пишут в редакции, часть срочников оказалась под пулями, поэтому необходимо их юридически оформить. Предлагается наградить их выплатами и льготами ветеранов боевых действий.
Накануне в Минобороны разъяснили, какие выплаты положены мобилизованным россиянам в зависимости от званий. Ранее сообщалось, что минимально мобилизованные получают 195 тыс. рублей.