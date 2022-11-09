Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки

Вчера, 18:54
Фото: pxhere.com
Во время каникул сухие пайки выдавали определённым категориям школьников.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у главы региона, почему её семье, проживающей в Старом Осколе, не выдали продуктовый набор, полагающийся школьникам области. По словам женщины, наборы должны были выдавать многодетным и малообеспеченным семьям из-за продлённых каникул.

Вячеслав Гладков отметил, что у жительницы не совсем верная информация.

У вас неправильная информация. Выдавали сухие пайки детям из многодетных семей и детям с ОВЗ. Этим категориям положено питание, но из-за дистанционного обучения питание выдавали в виде сухих пайков. В Старом Осколе дети питаются, как и должны по закону, поэтому там никакие сухпайки не выдавали.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области сухпайки выдают школьникам с 2020 года. Раз в неделю семьи получают крупы, сахар, макароны, яйца, консервы, сгущёнку, сок. 

Читайте также:
Перловка и икра: продуктовые пайки выдают многодетным семьям в БелгородеВ Белгородской области утвердили порядок выдачи сухпайков школьникам
#Александра Склярова#Школьники#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Льготные категории#Сухпайки
Подпишитесь
В ТК «Кит» прокомментировали скандал с якобы разворованной посылкой для военных
Вчера, 18:48
Мобилизованным белгородцам раздадут непромокаемые конверты для связи с семьёй
Сегодня, 08:12
На выезд из Белгородской области записались порядка 2 000 человек
Вчера, 20:35
Граждан Таджикистана, убивших 11 военнослужащих под Белгородом, не награждали орденом
Вчера, 23:11
Бомбоубежища Белгородской области: куда бежать при обстреле
Вчера, 09:02