Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у главы региона, почему её семье, проживающей в Старом Осколе, не выдали продуктовый набор, полагающийся школьникам области. По словам женщины, наборы должны были выдавать многодетным и малообеспеченным семьям из-за продлённых каникул.
Вячеслав Гладков отметил, что у жительницы не совсем верная информация.
У вас неправильная информация. Выдавали сухие пайки детям из многодетных семей и детям с ОВЗ. Этим категориям положено питание, но из-за дистанционного обучения питание выдавали в виде сухих пайков. В Старом Осколе дети питаются, как и должны по закону, поэтому там никакие сухпайки не выдавали.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в Белгородской области сухпайки выдают школьникам с 2020 года. Раз в неделю семьи получают крупы, сахар, макароны, яйца, консервы, сгущёнку, сок.