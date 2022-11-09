Вячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у главы региона, почему её семье, проживающей в Старом Осколе, не выдали продуктовый набор, полагающийся школьникам области. По словам женщины, наборы должны были выдавать многодетным и малообеспеченным семьям из-за продлённых каникул.