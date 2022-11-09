В ТК «Кит» прокомментировали скандал с якобы разворованной посылкой для военных

В службе безопасности подметили ещё один интересный момент: по словам белгородки, в сумке лежали «грязные тряпки, которые, видимо, сняли с себя». Как заявил замруководителя службы безопасности ТК, сотрудники «Кита» не носят варежки, которые видно на одной из фотографии. Следовательно, снять их с себя они не могли.