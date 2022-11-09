В ТК «Кит» прокомментировали скандал с якобы разворованной посылкой для военных

Вкратце предыстория: неравнодушные жители Емвы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, «гуманитарку»: одежду, продукты, сигареты. Прибывший в Белгород груз забрала местная жительница: по её словам, все сумки были вскрыты и разграблены, а вместо костюмов «Горка» и свитеров в пакеты напихали «грязные тряпки, которые, видимо, сняли с себя».
По словам женщины, пропало не менее половины груза. Белгородка также заявила, что мешок вскрыли на стадии транспортировки. Женщина отметила, что за услуги ТК ей пришлось заплатить более 12 тыс. рублей.
Как сообщили «Бел.Ру» в службе безопасности компании, груз на стадии транспортировки не вскрывался: посылка следовала из Сыктывкара в Казань, оттуда — в Москву, а уже потом — в Белгород. Путь посылки был отслежен поэтапно: момент погрузки, упаковки, транспортировки. Никаких нарушений выявлено не было.
Как груз привезли — шесть сумок и одну коробку, поставили на паллет, как их запаллетировали, затянули лентами, ещё раз запаллетировали, — вот точно в таком состоянии он дошёл до Белгорода. В Белгороде при выдаче груза паллет вывезли на улицу. При получателях его вскрыли, они взяли сумки, загрузили их в машину. Никаких претензий к нам не предъявляли. А что было после, что там с посылками происходило — мы не знаем.
Кроме того, как отметили в компании, пожаловавшаяся белгородка пользуется услугами «Кита» с 2018 года: с тех пор у неё было порядка восьми получений из разных городов.
Также в службе безопасности опровергли информацию о заплаченной за перевозку сумме в размере 12 тыс. рублей. По словам замруководителя службы, это суммарное число от всех операций женщины. Не было за всё время и никаких претензий — кроме последнего случая.
У нас политика такая: мы не берём денег с людей, которые помогают нашим ребятам. Если бы сказали при отправке, что груз гуманитарный, компания взяла бы расходы по транспортировке на себя.
В службе безопасности подметили ещё один интересный момент: по словам белгородки, в сумке лежали «грязные тряпки, которые, видимо, сняли с себя». Как заявил замруководителя службы безопасности ТК, сотрудники «Кита» не носят варежки, которые видно на одной из фотографии. Следовательно, снять их с себя они не могли.
По мнению замглавы службы безопасности, недобросовестно сработала не его компания, а либо люди, собравшие груз, либо люди, его принявшие. Замруководителя также добавил, что у компании есть видеозаписи с поэтапной транспортировкой груза, и что в случае надобности «Кит» обратится для решения всех возникших вопросов в правоохранительные органы.