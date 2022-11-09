В подмосковном ПВР белгородских переселенцев кормят пять раз в день

9 ноября губернатор Вячеслав Гладков навестил белгородцев в пункте временного размещения в Лосино-Петровском. По словам главы региона, здесь для переселенцев организовали пятиразовое питание, при ПВР работают детсад и школа.
Для белгородцев проводят культурные мероприятия, а также экскурсии. Ближайшая охватит храмы Подмосковья. «Белгородцы очень хотят попасть к Матроне Московской, помолиться за родную землю», — отметил губернатор.
Жителей региона, которые согласились на время покинуть дома, в Подмосковье встретили по-домашнему, заявил Гладков. За это губернатор поблагодарил своего коллегу из Московской области Андрея Воробьёва и его команду.
Вячеслав Гладков добавил, что пока сложно ответить на самый частый вопрос белгородцев.
Один из самых главных и трудных вопросов: когда можно будет вернуться домой? Договорились, что будем принимать окончательное решение исходя из оперативной обстановки в регионе.
Вячеслав Гладков
Ранее стало известно, переселенцам из Белгородской области власти Подмосковья готовы начислять ежемесячные выплаты в 30 тыс. рублей. Для получения денег нужно подать соответствующее заявление.