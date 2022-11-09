В начале декабря в России пройдет Конгресс молодых ученых

Зампред Правительства РФ, сопредседатель координационного комитета по проекту «Десятилетие науки и технологий» Дмитрий Чернышенко заявил, что первый Конгресс молодых ученых в прошлом году собрал более трех тысяч участников и стал крупнейшим пространством для обсуждения будущих аспектов научно-технического развития России. В этом году на площадке ожидают не менее серьезных дискуссий, которые связаны с расширением роли науки в развитии региональных экономик, международного сотрудничества в момент глобальных перемен, с выбором быстрых решений для насущных проблем.