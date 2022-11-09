В начале декабря в России пройдет Конгресс молодых ученых

Конгресс во второй раз соберет на своих площадках представителей академической среды — университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса, госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов, студентов и школьников. В 2022 году конгресс посетят не только участники из РФ, здесь ожидается прибытие международных экспертов из более чем 40 стран мира. Об этом пишет newsnn.ru.
Зампред Правительства РФ, сопредседатель координационного комитета по проекту «Десятилетие науки и технологий» Дмитрий Чернышенко заявил, что первый Конгресс молодых ученых в прошлом году собрал более трех тысяч участников и стал крупнейшим пространством для обсуждения будущих аспектов научно-технического развития России. В этом году на площадке ожидают не менее серьезных дискуссий, которые связаны с расширением роли науки в развитии региональных экономик, международного сотрудничества в момент глобальных перемен, с выбором быстрых решений для насущных проблем.
Программа мероприятий конгресса состоит из семи тематических блоков по актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Это - «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России», «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития», «Слагаемые научного и технологического суверенитета», «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества», «Наука и общество: среда доверия», «Школа РНФ», «Лекции и практикумы ведущих ученых».
В рамках функционирования основных треков намечено проведение около сотни мероприятий, где участники конгресса рассмотрят основные задачи деятельности научного сообщества с целью становления технологического суверенитета и ключевых технологий.
Архитектуру деловой программы конгресса молодых ученых можно изучить на сайте мероприятия — конгресс.наука.рф.
Холдинг 1MI — генеральный информационный партнёр конгресса.