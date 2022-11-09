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В магазине при военной части продавали «Доширак» по 100 рублей

Вчера, 14:56
Фото: pxhere.com
На высокую цену на лапшу быстрого приготовления пожаловались военнослужащие. Стоимость изменилась после визита губернатора Никитина, сообщают «Новые известия».

В нижегородском магазине при воинской части продавали «Доширак» по 100 рублей. На высокую цену пожаловались военные. Ситуация изменилась, когда в военторг приехал губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, теперь цены на «Доширак» и другие продукты снижены. Владелец их скорректировал. Никитин призвал и других предпринимателей устанавливать адекватную стоимость товаров.

Как уточнил чиновник, военторги в частях мало отличаются с точки зрения логистики от обычных магазинов. Тем не менее это не помешало повышению цен в них в период объявления частичной мобилизации. 

 

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#Наталья Корявых#Магазин при военной части#Завышенные цены#Доширак#Лапша быстрого приготовления
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