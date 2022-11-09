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В Белгородской области установили памятник шпиону-англичанину

Вчера, 12:50
Фото: Readovka
Англичанин Ким Филби снабжал СССР информацией о действиях фашистов, сообщает Readovka.

В Прохоровке появился монумент, посвящённый советскому шпиону и члену «Кембриджской пятёрки» Киму Филби. Он сообщал СССР данные о действиях фашистов.

Перед Курской битвой в 1943 году англичанин сообщил в Москву, что немецкому командованию известно о расположении обороны советских войск. Военные перегруппировались, а противник проиграл.

Курская битва переломила ход Великой Отечественной войны. Памятник разведчику в связи с этим установили в исторически важном месте.

Напомним, в Белгороде ремонтировали памятник начальнику дивизии Красной Армии Николаю Щорсу. Работы завершились 1 октября. Ранее сообщалось, что в областном центре закончили ремонт памятника «Павшим Героям».

 

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#Наталья Корявых#Общество#Прохоровка#Памятник английскому шпиону#Кембриджская пятёрка
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