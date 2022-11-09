В Белгородской области установили памятник шпиону-англичанину

В Прохоровке появился монумент, посвящённый советскому шпиону и члену «Кембриджской пятёрки» Киму Филби. Он сообщал СССР данные о действиях фашистов.
Перед Курской битвой в 1943 году англичанин сообщил в Москву, что немецкому командованию известно о расположении обороны советских войск. Военные перегруппировались, а противник проиграл.
Курская битва переломила ход Великой Отечественной войны. Памятник разведчику в связи с этим установили в исторически важном месте.
Напомним, в Белгороде ремонтировали памятник начальнику дивизии Красной Армии Николаю Щорсу. Работы завершились 1 октября. Ранее сообщалось, что в областном центре закончили ремонт памятника «Павшим Героям».