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В Белгородской области по нацпроекту завершили ремонт станции скорой помощи

Вчера, 18:00
В Шебекино обновили здание скорой помощи за 27 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

В Шебекино отремонтировали станцию скорой помощи за 27 млн рублей. Работы выполнялись по программе «Развитие здравоохранения Белгородской области» нацпроекта «Здравоохранение».

Здание построили в 1984 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Учреждение обновили снаружи и внутри. Строители заменили кровлю, инженерные сети, окна, привели в порядок фасад и сделали внутреннюю отделку.

В здании появились столовая и кухня для персонала, изменилась организация рабочего пространства. Проёмы гаражей расширили. В следующем году благоустроят территорию и установят забор.

Ранее сообщалось, что Ракитянскую ЦРБ планируют отремонтировать до конца года. Работы также ведутся по нацпроекту. В августе больницам Белгородской области передали 14 машин «Нива». 

 

Главврачом белгородской Станции скорой помощи стал Алексей Жиров
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#Наталья Корявых#Касается каждого#Шебекино#Станция скорой помощи#Ремонт#Нацпроекты
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