В Белгородской области по нацпроекту завершили ремонт станции скорой помощи

В Шебекино отремонтировали станцию скорой помощи за 27 млн рублей. Работы выполнялись по программе «Развитие здравоохранения Белгородской области» нацпроекта «Здравоохранение».
Здание построили в 1984 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Учреждение обновили снаружи и внутри. Строители заменили кровлю, инженерные сети, окна, привели в порядок фасад и сделали внутреннюю отделку.
В здании появились столовая и кухня для персонала, изменилась организация рабочего пространства. Проёмы гаражей расширили. В следующем году благоустроят территорию и установят забор.
Ранее сообщалось, что Ракитянскую ЦРБ планируют отремонтировать до конца года. Работы также ведутся по нацпроекту. В августе больницам Белгородской области передали 14 машин «Нива».