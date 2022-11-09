В России из аптек начали исчезать некоторые виды антибиотиков. Многие эксперты связывают это с частичной мобилизацией — препарат скупают по рекомендации военных. Другие с таким мнением не согласны, заявляя, что для мобилизованных в первую очередь скупают обезболивающие, бинты и жгуты, а дефицит антибиотиков связан с перерегистрацией препарата.