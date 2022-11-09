В России из аптек начали исчезать некоторые виды антибиотиков. Многие эксперты связывают это с частичной мобилизацией — препарат скупают по рекомендации военных. Другие с таким мнением не согласны, заявляя, что для мобилизованных в первую очередь скупают обезболивающие, бинты и жгуты, а дефицит антибиотиков связан с перерегистрацией препарата.
Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в правительство Белгородской области. В ответе нам сообщили, что в аптеках области, осуществляющих розничный отпуск медицинской продукции, не зафиксирован дефицит антибиотиков. Сотрудники регионального министерства здравоохранения регулярно проводят оперативный мониторинг препаратов.
Также в правительстве подчеркнули, что в случае временного отсутствия какого-либо лекарства возможно назначение альтернативной медикаментозной терапии в рамках одной фармакологической группы.
Если в наличии есть сам препарат, но не в указанной в рецепте дозировке, производится расчёт дозировки для использования имеющихся в аптеке лекарственных форм.
Из ответа правительства Белгородской области
Отметим, в 2022 году для льготных категорий граждан и медицинских организаций Белгородская область закупила 387 211 упаковок антибиотиков. На эти цели было потрачено больше 113 млн рублей.
Журналист «Бел.Ру» прошлась по аптекам Белгорода. Там заявили, что дефицита антибиотиков в городе нет, необходимые препараты присутствуют на полках.
Напомним, 14 марта белгородцы начали жаловаться на отсутствие в аптеках инсулина и тест-систем. Местные власти отсутствие препарата связывали с ажиотажным спросом — люди массово начали впрок скупать все лекарства. Позже поднимался вопрос о нехватке препаратов для щитовидной железы. Этот вопрос решался минздравом.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявлял, что наличие препаратов в частных аптеках контролирует Росздравнадзор. В стационарах области и льготных аптеках дефицита лекарств не будет, подчёркивал чиновник.