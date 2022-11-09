В Белгородской области бешеная енотовидная собака покусала детей

На сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям сообщили о бешеном животном, покусавшем несколько человек.
С начала ноября в Белгородской области нашли бешеную енотовидную собаку, лису и оленя, трупы животных были доставлены из Алексеевского, Старооскольского округов и Прохоровского района. Анализ патологического материала в лаборатории подтвердил бешенство.
Енотовидная собака проникла на частный земельный участок и покусала несколько взрослых и детей. Двум несовершеннолетним животное покусало руки.
Напомним, в регионе число заразившихся бешенством возросло в два раза по сравнению с прошлым годом. За 2022 год в лабораторию поступило 140 проб на бешенство, 30 из которых оказались положительными.