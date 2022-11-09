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В Белгородской области бешеная енотовидная собака покусала детей

Сегодня, 05:26
Фото: pxhere.com
От больного животного пострадали несколько человек, включая двух детей.

На сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям сообщили о бешеном животном, покусавшем несколько человек.

С начала ноября в Белгородской области нашли бешеную енотовидную собаку, лису и оленя, трупы животных были доставлены из Алексеевского, Старооскольского округов и Прохоровского района. Анализ патологического материала в лаборатории подтвердил бешенство.

Енотовидная собака проникла на частный земельный участок и покусала несколько взрослых и детей. Двум несовершеннолетним животное покусало руки.

Напомним, в регионе число заразившихся бешенством возросло в два раза по сравнению с прошлым годом. За 2022 год в лабораторию поступило 140 проб на бешенство, 30 из которых оказались положительными.

В Белгородской области животные в два раза чаще стали заражаться бешенством
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