В Белгороде оштрафовали на 30 тысяч рублей участника пикета против мобилизации

Судья Октябрьского суда Белгорода Андрей Садчиков 8 ноября признал его виновным в дискредитации Вооружённых сил РФ. О решении суда сегодня «Бел.Ру» сообщил юрист Евгений Соколов.
Вадим Бурлаков рассказал «Бел.Ру», что будет обжаловать решение суда.
Нет, ни о чём не жалею. Нет ничего стыдного в том, что ты поддерживаешь Украину.
Вадим Бурлаков
Как уже сообщало «Бел.Ру», сторона защиты потребовала провести лингвистическую экспертизу и пояснить, каким образом Вадим Бурлаков дискредитировал российскую армию.
По мнению правозащитника Евгения Соколова, полицейские так и не доказали тот факт, что плакат, с которым Бурлаков вышел на одиночный пикет, каким-то образом мог дискредитировать российскую армию.
Также защитник отрицает факт того, что Вадим Бурлаков рассчитывал получить деньги за проведение пикета. Объяснения в полиции Вадим, по его словам, подписал под давлением.