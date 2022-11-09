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В Белгороде оштрафовали на 30 тысяч рублей участника пикета против мобилизации

Вчера, 12:26
Фото: https://t.me/Anti_war_com_Bel
Студент Белгородского индустриального колледжа Вадим Бурлаков вышел на улицу с плакатом против частичной мобилизации.

Судья Октябрьского суда Белгорода Андрей Садчиков 8 ноября признал его виновным в дискредитации Вооружённых сил РФ. О решении суда сегодня «Бел.Ру» сообщил юрист Евгений Соколов.

Вадим Бурлаков рассказал «Бел.Ру», что будет обжаловать решение суда.

Нет, ни о чём не жалею. Нет ничего стыдного в том, что ты поддерживаешь Украину.
Вадим Бурлаков

Как уже сообщало «Бел.Ру», сторона защиты потребовала провести лингвистическую экспертизу и пояснить, каким образом Вадим Бурлаков дискредитировал российскую армию.

По мнению правозащитника Евгения Соколова, полицейские так и не доказали тот факт, что плакат, с которым Бурлаков вышел на одиночный пикет, каким-то образом мог дискредитировать российскую армию.

Также защитник отрицает факт того, что Вадим Бурлаков рассчитывал получить деньги за проведение пикета. Объяснения в полиции Вадим, по его словам, подписал под давлением.

Белгородцу с плакатом в поддержку Украины грозит штраф за дискредитацию армии РФ
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#Татьяна Григорьева#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Вадим Бурлаков#Евгений Соколов#Одиночный пикет#Частичная мобилизация#Октябрьский районный суд#Октябрьский суд
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