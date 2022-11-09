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Тульский министр встретился с раненым белгородцем в госпитале после жалоб Гладкову

Вчера, 11:47
Фото: минздрав Тульской области
Белгородец находится в госпитале. Он получил ранение в ходе спецоперации, сообщили в тульском минздраве.

Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков посетил военный госпиталь, в котором встретился с белгородцем. Последний получил ранение в ходе спецоперации.

Ранее супруга военнослужащего обращалась на прямую линию к Вячеславу Гладкову. По словам Маркова, белгородец удовлетворён качеством медицинской помощи.

Также чиновник уточнил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина областной минздрав тесно сотрудничает с военными медиками и оказывает необходимое содействие.

В прошлом месяце в Сети появилось видео, где мобилизованные жаловались на плохие условия. Ситуацию тогда прокомментировали в администрации белгородского губернатора. Чиновники заявили, что с проблемами разобрались. 

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Тульская область#Раненый белгородец#Госпиталь#Медицинская помощь#Жалобы
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