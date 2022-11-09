Тульский министр встретился с раненым белгородцем в госпитале после жалоб Гладкову

Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков посетил военный госпиталь, в котором встретился с белгородцем. Последний получил ранение в ходе спецоперации.
Ранее супруга военнослужащего обращалась на прямую линию к Вячеславу Гладкову. По словам Маркова, белгородец удовлетворён качеством медицинской помощи.
Также чиновник уточнил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина областной минздрав тесно сотрудничает с военными медиками и оказывает необходимое содействие.
В прошлом месяце в Сети появилось видео, где мобилизованные жаловались на плохие условия. Ситуацию тогда прокомментировали в администрации белгородского губернатора. Чиновники заявили, что с проблемами разобрались.