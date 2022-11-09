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Трое белгородских школьников стали «гордостью Родины»

Вчера, 13:10
Фото: правительство Белгородской области
"Мы гордость Родины"

Троих белгородских школьников наградили за исследования по биологии

Дети участвовали в форуме «Мы гордость Родины» и стали его победителями и призёрами, сообщили в региональном правительстве.

Трое белгородских школьников победили и стали призёрами форума «Мы гордость Родины». Ребята представили исследование на несколько тем, касающихся биологии и экологии.

В 2022 году в форуме участвовали более 100 детей. Регион представили Ксения Зайцева, Глеб Серегин, Владимир Михайленко — учащиеся областного детского эколого-биологического центра. Жюри оценило уровень подготовки ребят.

Ксению наградили дипломом I степени, Глеб и Владимир получили дипломы II степени. Для участников мероприятия также организовали культурно-методическую программу.

Школьники встретились с писателем и приняли участие в мастер-классах. Форум подготовила региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина».

Напомним, в начале декабря в России проведут Конгресс молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Также ранее сообщалось, что 11 школьников из Белгородской области получат по 1 млн рублей на образование.

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#Наталья Корявых#Конкурс#Школьники#Мы гордость Родины
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