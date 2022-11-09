Трое белгородских школьников стали «гордостью Родины»

Трое белгородских школьников победили и стали призёрами форума «Мы гордость Родины». Ребята представили исследование на несколько тем, касающихся биологии и экологии.
В 2022 году в форуме участвовали более 100 детей. Регион представили Ксения Зайцева, Глеб Серегин, Владимир Михайленко — учащиеся областного детского эколого-биологического центра. Жюри оценило уровень подготовки ребят.
Ксению наградили дипломом I степени, Глеб и Владимир получили дипломы II степени. Для участников мероприятия также организовали культурно-методическую программу.
Школьники встретились с писателем и приняли участие в мастер-классах. Форум подготовила региональная общественная организация содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина».
Напомним, в начале декабря в России проведут Конгресс молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Также ранее сообщалось, что 11 школьников из Белгородской области получат по 1 млн рублей на образование.