«Траст» продал «Атакайцемент» за 4,4 млрд рублей

Компании принадлежит один из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе — завод «Атакайцемент», который занимает 10% рынка Краснодарского края. Это модернизированное предприятие, осуществляющее производство современным экологичным «сухим» способом. Его проектная мощность — 450 тыс. тонн цемента в год, показатель EBITDA по итогам 2021 года составил 592 млн рублей. У завода есть собственное месторождение цементных мергелей с запасами 21,9 млн тонн, имеется лицензия на пользование ими до 2031 года.