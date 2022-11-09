«Стальное дерево» создаёт условия для занятий спортом людям старшего поколения

«Первыми участниками проекта стали бывшие лыжники, бегуны и другие подготовленные спортсмены. Для них тренировки на скалодроме – это стимул вернуться в активную социальную среду, снова заняться спортом. Они приобрели новые навыки по горной подготовке и даже поучаствовали в выездных тренировках на Казацких буграх», – комментирует автор проекта Александр Казаков.