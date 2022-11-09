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«Стальное дерево» создаёт условия для занятий спортом людям старшего поколения

Вчера, 11:25
Фото: Стойленский ГОК
В Старом Осколе при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» – социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа, для людей пожилого возраста организовали регулярные тренировки на комплексе скалодромов.

В спортивных мероприятиях уже поучаствовали более 40 человек старше 55 лет.

Автор проекта «В любом возрасте нам доступен скалодром» – инструктор старооскольского центра туризма «Штурм» Александр Казаков. Он стал победителем грантового конкурса «Стальное дерево», предложив привлечь людей старшего поколения к тренировкам на комплексе скалодромов в спортивном зале Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса.

На средства гранта приобрели снаряжение для занятий – специальные веревки, карабины, восьмерки и другой необходимый инвентарь.

 «Первыми участниками проекта стали бывшие лыжники, бегуны и другие подготовленные спортсмены. Для них тренировки на скалодроме – это стимул вернуться в активную социальную среду, снова заняться спортом. Они приобрели новые навыки по горной подготовке и даже поучаствовали в выездных тренировках на Казацких буграх», – комментирует автор проекта Александр Казаков.

Фото: Стойленский ГОК

Кроме бывших спортсменов в проекте поучаствовали и пенсионеры Стойленского ГОКа. Для них организовали специальную тренировку и соревнование по скоростному подъему на скалодроме. Первое место среди женщин заняла Лариса Борщ, которая преодолела девятиметровую высоту за 16 секунд. Среди мужчин лучшим стал Юрий Чумаков с результатом 15 секунд.

Призеров отметили почетными грамотами и медалями, а также пригласили на дальнейшие тренировки.

В прошлом году стойленские пенсионеры тоже участвовали в проекте старооскольского центра туризма «Штурм», победившего в конкурсе «Стальное дерево-2021». Они  преодолели на байдарках 14-километровую дистанцию по реке Оскол.

#Общество#Старый Оскол
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