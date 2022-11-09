Спецштаб несёт персональную ответственность за электроснабжение приграничья

«Мы заблаговременно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности нашего персонала и ключевых инфраструктурных объектов. Опыт показал, что все они были правильными. Сегодня нужно максимально быстро реагировать на ситуацию, предотвращая возникновение перебоев в энергоснабжении потребителей и обеспечивая безопасность наших работников», — отметил Игорь Маковский.