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Спецштаб несёт персональную ответственность за электроснабжение приграничья

Вчера, 14:48
Фото: Белгородэнерго
В рамках рабочей поездки по приграничным территориям генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел в филиале «Белгородэнерго» выездное заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков в приграничных филиалах и реализации специальных инфраструктурных проектов.

На Штабе обсудили оперативную обстановку на приграничных и новых территориях РФ, работу энергосистем в отопительный сезон в условиях повышенного уровня террористической опасности и способы защиты персонала и энергообъектов от внешних угроз.

Игорь Маковский и участники специального оперативного штаба осмотрели более 20 энергообъектов, расположенных в непосредственной близости от границы, и проверили ход восстановительных работ электросетевой инфраструктуры, пострадавшей от огневого поражения.

«Мы заблаговременно реализовали мероприятия, направленные на обеспечение безопасности нашего персонала и ключевых инфраструктурных объектов. Опыт показал, что все они были правильными. Сегодня нужно максимально быстро реагировать на ситуацию, предотвращая возникновение перебоев в энергоснабжении потребителей и обеспечивая безопасность наших работников», — отметил Игорь Маковский.

Фото: Белгородэнерго
#Общество#Белгородская область
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