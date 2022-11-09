Спешащий водитель сломал шлагбаум на Щорса в Белгороде: видео

В Белгороде спешащий водитель сломал шлагбаум: мужчина вышел из автомобиля и сам его поднял. Видео с места инцидента появилось в Сети.
Интересно, что в комментариях большинство белгородцев поддержали водителя. Горожане считают, что автомобилист всё правильно сделал и что этот шлагбаум «установлен незаконно». В комментариях белгородцы также припомнили и реконструкцию улицы Щорса.
Некоторые комментаторы отметили, что мужчина шлагбаум не сломал, а, напротив, даже отремонтировал. Впрочем, не одобрившие поведение автомобилиста горожане тоже были.