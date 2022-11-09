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Спешащий водитель сломал шлагбаум на Щорса в Белгороде: видео

Вчера, 11:35
Фото: кадр из видео
Не став ожидать, мужчина вышел из авто и сам поднял шлагбаум. В комментариях к видео в группе «Авто Белгород» в соцсети большинство горожан поведение автомобилиста поддержали.

В Белгороде спешащий водитель сломал шлагбаум: мужчина вышел из автомобиля и сам его поднял. Видео с места инцидента появилось в Сети.

Интересно, что в комментариях большинство белгородцев поддержали водителя. Горожане считают, что автомобилист всё правильно сделал и что этот шлагбаум «установлен незаконно». В комментариях белгородцы также припомнили и реконструкцию улицы Щорса.

Некоторые комментаторы отметили, что мужчина шлагбаум не сломал, а, напротив, даже отремонтировал. Впрочем, не одобрившие поведение автомобилиста горожане тоже были.

Видео: «Авто Белгород» в соцсети
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Шлагбаум#Видео
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