Рядом с «Мега Гринном» в Белгороде столкнулись три иномарки и маршрутный автобус

Авария произошла 9 ноября около 11:30 на проспекте Богдана Хмельницкого. В районе «Мега Гринна» столкнулись два автомобиля Suzuki, Renault Logan и маршрутный автобус ПАЗ.
По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara выбрал небезопасную скорость и дистанцию, что и привело к ДТП. Известно об одном пострадавшем — 46-летнем водителе другого Suzuki. Автомобилиста отвезли в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, что крупное ДТП в минувшее выходные произошло в Тульской области. Экскурсионный автобус Рязань — Старый Оскол столкнулся с фурой, пострадали шестеро белгородцев.