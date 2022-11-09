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Рядом с «Мега Гринном» в Белгороде столкнулись три иномарки и маршрутный автобус

Вчера, 09:40
Фото: 1MI
Участниками ДТП стали два автомобиля Suzuki, Renault и ПАЗ. Пострадал водитель одной из иномарок, его отвезли в больницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 9 ноября около 11:30 на проспекте Богдана Хмельницкого. В районе «Мега Гринна» столкнулись два автомобиля Suzuki, Renault Logan и маршрутный автобус ПАЗ.

По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara выбрал небезопасную скорость и дистанцию, что и привело к ДТП. Известно об одном пострадавшем — 46-летнем водителе другого Suzuki. Автомобилиста отвезли в больницу.

Видео: УМВД России по Белгородской области

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что крупное ДТП в минувшее выходные произошло в Тульской области. Экскурсионный автобус Рязань — Старый Оскол столкнулся с фурой, пострадали шестеро белгородцев.

После ДТП по маршруту Рязань — Старый Оскол шестеро белгородцев попали в больницу
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