Компания «Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1» несмотря на реорганизацию, которая произойдет после смерти основателя компании Дитриха Матешица. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.