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«Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1»

Вчера, 16:35
Фото: pxhere.com
Компания не планирует продавать команды после смерти основателя Дитриха Матешица.

Компания «Ред Булл» сохранит свои гоночные программы в «Формуле-1» несмотря на реорганизацию, которая произойдет после смерти основателя компании Дитриха Матешица. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.

 

По данным источника со ссылкой на спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, в команде сохранится независимость гоночного отдела самого Red Bull Racing, и компания не планирует продавать вторую команду «Альфа Таури».

 

В сезоне 2022 года Ред Булл выиграл Кубок конструкторов, а его пилот Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира.

#Марина Колодкина#Спорт
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