Помощь военным на пути из Коми в Белгород разворовали и заменили «тряпьём»

Неравнодушные жители Емвы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, гуманитарный груз: одежду, продукты, сигареты. Вещи упаковали в сумки, коробки и мешки, причём их зашили белыми нитками и приклеили надписи с тем, чтобы понимать, для кого предназначен груз.
Посылку из Коми в Белгород отправляла транспортная компания «Кит». Уже в областном центре получатели груза были удивлены составом груза. По словам получателя «гуманитарки», неизвестные перебрали содержимое и положили «старые тряпки».
Все сумки были вскрыты, вещи забрали (куртки, берцы, носки, трусы, свитеры, костюмы «Горка», даже не побрезговали прокладками и тампонами, чаем, тушёнкой, сигаретами и т. д.). Вместо них напихали грязные тряпки, которые, видимо, сняли с себя. Это не одна, не две, не десять вещей, которые забрали. Есть множество фото тряпья.
Позже белгородка пост удалила.
По словам женщины, пропало не менее половины груза. Она добавляет, что сумки были вскрыты, а на зашитом белыми нитками мешке оказались красные нитки. Женщина заявляет, что мешок вскрыли именно на стадии транспортировки.
За услуги ТК пришлось заплатить более 12 тыс. рублей. Женщина подала претензию в транспортную компанию, в ответ ей заявили, что нарушений в результате приёма, транспортировки и выдачи груза не было.
Отметим, что ранее белгородские волонтёры жаловались на качество вещей для беженцев. По их словам, горожане иногда передавали рваную, грязную, не по сезону одежду. Проблемы были и с обувью.