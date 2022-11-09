Помощь военным на пути из Коми в Белгород разворовали и заменили «тряпьём»

Об этом рассказала получатель гуманитарной посылки. В группе «Авто Белгород форум» женщина сообщила, что неизвестные вскрыли все сумки и мешки по пути, а продукты и вещи для солдат забрали, оставив вместо этого «грязные тряпки». Перевозкой груза занималась транспортная компания «Кит».

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