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Помощь военным на пути из Коми в Белгород разворовали и заменили «тряпьём»

Вчера, 09:31
Фото: Елена Чукалина / «Авто Белгород форум»
Об этом рассказала получатель гуманитарной посылки. В группе «Авто Белгород форум» женщина сообщила, что неизвестные вскрыли все сумки и мешки по пути, а продукты и вещи для солдат забрали, оставив вместо этого «грязные тряпки». Перевозкой груза занималась транспортная компания «Кит».
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СВО

Неравнодушные жители Емвы собрали для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, гуманитарный груз: одежду, продукты, сигареты. Вещи упаковали в сумки, коробки и мешки, причём их зашили белыми нитками и приклеили надписи с тем, чтобы понимать, для кого предназначен груз.

Посылку из Коми в Белгород отправляла транспортная компания «Кит». Уже в областном центре получатели груза были удивлены составом груза. По словам получателя «гуманитарки», неизвестные перебрали содержимое и положили «старые тряпки».

Все сумки были вскрыты, вещи забрали (куртки, берцы, носки, трусы, свитеры, костюмы «Горка», даже не побрезговали прокладками и тампонами, чаем, тушёнкой, сигаретами и т. д.). Вместо них напихали грязные тряпки, которые, видимо, сняли с себя. Это не одна, не две, не десять вещей, которые забрали. Есть множество фото тряпья.

Позже белгородка пост удалила.

Фото: Елена Чукалина / «Авто Белгород форум»

По словам женщины, пропало не менее половины груза. Она добавляет, что сумки были вскрыты, а на зашитом белыми нитками мешке оказались красные нитки. Женщина заявляет, что мешок вскрыли именно на стадии транспортировки.

За услуги ТК пришлось заплатить более 12 тыс. рублей. Женщина подала претензию в транспортную компанию, в ответ ей заявили, что нарушений в результате приёма, транспортировки и выдачи груза не было.

Фото: Елена Чукалина / «Авто Белгород форум»

Отметим, что ранее белгородские волонтёры жаловались на качество вещей для беженцев. По их словам, горожане иногда передавали рваную, грязную, не по сезону одежду. Проблемы были и с обувью. 

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#Общество#СВО#Белгородская область#Коми#Гуманитарный груз#Транспортная компания#Военнослужащие#Инна Рогова
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