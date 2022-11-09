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Получат ли мобилизованные белгородцы обещанные 195 тысяч рублей

Вчера, 21:28
Фото: 1MI
Вячеслава Гладкова спросили о выплатах, обещанных президентом РФ всем мобилизованным.

3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации.

Во время прямого эфира губернатора Белгородской области спросили: получат ли наши мобилизованные обещанные 195 тысяч?

Вячеслав Гладков ответил:

«Сомнений в том, что выплаты придут, нет. Остальной регламент должны сказать военные».

Единовременные выплаты, по информации Вячеслава Гладкова, идут по линии Министерства обороны.

О сроках поступления денег на счета военнослужащих информации пока нет.

Что касается региональных выплат семьям мобилизованных белгородцев, родственники получили уже свыше 390 млн рублей.

Семьям мобилизованных белгородцев выплатили больше 390 млн рублей
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#Алина Харина#Военные#Губернатор#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Частичная мобилизация#Белгородская область#СВО#Выплаты мобилизованным
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