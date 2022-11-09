Получат ли мобилизованные белгородцы обещанные 195 тысяч рублей

3 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации.
Во время прямого эфира губернатора Белгородской области спросили: получат ли наши мобилизованные обещанные 195 тысяч?
Вячеслав Гладков ответил:
«Сомнений в том, что выплаты придут, нет. Остальной регламент должны сказать военные».
Единовременные выплаты, по информации Вячеслава Гладкова, идут по линии Министерства обороны.
О сроках поступления денег на счета военнослужащих информации пока нет.
Что касается региональных выплат семьям мобилизованных белгородцев, родственники получили уже свыше 390 млн рублей.