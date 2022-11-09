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Новые квартиры в Белгородской области за год подорожали на 17,9%

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
В третьем квартале года цены выросли на 0,9% ко второму кварталу, следует из данных, опубликованных Росстатом.

В Белгородской области подорожало жильё на первичном рынке. В третьем квартале текущего года его стоимость выросла на 0,9% ко второму кварталу. Если сравнивать с четвёртым кварталом прошлого года, то цены на жильё выросли на 17,9%.

Несколько иная ситуация наблюдается на вторичном рынке. В 2022 году цены снизились чуть более чем на 7%. При этом стоимость жилья по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года выросла на 2,9%.

В соседней Воронежской области цены на жильё также выросли. В третьем квартале текущего года стоимость увеличилась на 1,9%. В Курской области показатель составил 7,2%.

Ранее сообщалось, что с июля квадратный метр в новостройках Белгорода подешевел на 33 тыс. рублей. При этом в областном центре за четыре года недвижимость выросла в цене в два раза.

 

Средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс.
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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Стоимость жилья#Статистика росстата#Регионы Черноземья
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