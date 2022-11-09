Новые квартиры в Белгородской области за год подорожали на 17,9%

В Белгородской области подорожало жильё на первичном рынке. В третьем квартале текущего года его стоимость выросла на 0,9% ко второму кварталу. Если сравнивать с четвёртым кварталом прошлого года, то цены на жильё выросли на 17,9%.
Несколько иная ситуация наблюдается на вторичном рынке. В 2022 году цены снизились чуть более чем на 7%. При этом стоимость жилья по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года выросла на 2,9%.
В соседней Воронежской области цены на жильё также выросли. В третьем квартале текущего года стоимость увеличилась на 1,9%. В Курской области показатель составил 7,2%.