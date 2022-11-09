Неизвестный белгородец сломал каменный байк у входа в Центральный парк

Как сообщили в Telegram-канале «БелГородские подробности», от металлического руля сначала отломали левый рог, а потом решили полностью оторвать руль с передним колесом от камня. Вся отломанная конструкция крепилась к камню штырями.



Пока не известно, кто из белгородцев сломал скульптуру.



Напомним, что конструкцию привезли из Москвы для фестиваля «Белгород в цвету», который уже на протяжении двух лет устраивается в городе. В этом году фестиваль проходил со 2 по 4 сентября, его посетили 600 тысяч человек.