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Неизвестный белгородец сломал каменный байк у входа в Центральный парк

Сегодня, 03:49
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
От камня оторвали руль с передним колесом.

Как сообщили в Telegram-канале «БелГородские подробности», от металлического руля сначала отломали левый рог, а потом решили полностью оторвать руль с передним колесом от камня. Вся отломанная конструкция крепилась к камню штырями.

Пока не известно, кто из белгородцев сломал скульптуру.

Напомним, что конструкцию привезли из Москвы для фестиваля «Белгород в цвету», который уже на протяжении двух лет устраивается в городе. В этом году фестиваль проходил со 2 по 4 сентября, его посетили 600 тысяч человек.

Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»
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#Александра Склярова#Новости Белгорода#Город#Белгород#Фестиваль#Скульптура
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