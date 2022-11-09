Модульбанк: Запущена услуга консультации по попаданию в реестр IT-компаний

IT-статус дает компаниям этой отрасли возможность воспользоваться льготами, предусмотренными государственной программой поддержки, пишет newsnn.ru. Таких как льготные ставки налога на прибыль - 0%, страховых взносов - 7,6%, льготные кредиты под 3% годовых и льготная ипотека для работников компании; запрет на плановые и выездные налоговые проверки. Компания сможет принимать иностранных граждан по упрощенному порядку. Кроме того, директор компании с IT-статусом может сам получить отсрочку от призыва на службу, а также предоставить ее своим штатным сотрудникам.
Существует четкий набор требований для компаний, подающих заявку на попадание в реестр. Во-первых, получить статус может только юридическое лицо. Кроме этого, нужно соблюсти еще целый ряд нюансов. Благодаря консультациям, которые предоставляет Модульбанк, процесс вступления станет гораздо более оперативным.
На первой консультации клиент получает полную информацию касательно того, каким обязательным критериям должна соответствовать его компания. Подробно разбирается каждый нюанс, который впоследствии может стать препятствием для вступления в IT-реестр. Об этом рассказал Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка. По его словам, консультанты не только подробно расскажут, что нужно для прохождения аккредитации, но и как сохранить статус при дальнейших проверках, которые будут проводиться регулярно.
“Услуга очень востребована, потому что аккредитация дает возможность получения существенных налоговых льгот, а также возможность для сотрудников и директора получить отсрочку от мобилизации”, — подчеркнул Никита Константинов.