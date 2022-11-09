Модульбанк: Запущена услуга консультации по попаданию в реестр IT-компаний

На первой консультации клиент получает полную информацию касательно того, каким обязательным критериям должна соответствовать его компания. Подробно разбирается каждый нюанс, который впоследствии может стать препятствием для вступления в IT-реестр. Об этом рассказал Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка. По его словам, консультанты не только подробно расскажут, что нужно для прохождения аккредитации, но и как сохранить статус при дальнейших проверках, которые будут проводиться регулярно.