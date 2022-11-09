Медаль полицейскому и просьба создать Русское государство: что обсуждают белгородцы

Подполковник полиции Денис Сорочинский находился в командировке в Херсонской области, когда его тяжело ранило. Белгородец выполнял в другом регионе задачи по пресечению деятельности диверсантов, раскрытию тяжких преступлений.
9 ноября в Главном клиническом госпитале МВД России министр Владимир Колокольцев наградил Дениса Сорочинского медалью «За заслуги в службе в особых условиях».
Депутат-коммунист из Разумного Сергей Веселов направил Владимиру Путину обращение, в котором просит рассмотреть возможность создания Русского государства. Реквизиты этой госединицы можно принять на всенародном голосовании, а после внести соответствующие поправки в Конституцию, считает белгородец.
Обращение депутат отправил с датой от «8 груденя», что значит «ноября» из древнеславянского календаря.
Этот вопрос родные и близкие мобилизованных белгородцев задали Вячеславу Гладкову. Губернатор ответил, что выплаты точно придут.
Однако о том, когда деньги поступят на счета, глава региона не знает. Выплаты идут по линии Минобороны РФ.