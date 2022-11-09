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Медаль полицейскому и просьба создать Русское государство: что обсуждают белгородцы

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
Подполковника полиции из региона ранило во время командировки в Херсон, депутат из Разумного попросил Путина создать Русское государство, а губернатор Гладков ответил, получат ли мобилизованные обещанные 195 тыс. рублей.

Награждение белгородского полицейского

Подполковник полиции Денис Сорочинский находился в командировке в Херсонской области, когда его тяжело ранило. Белгородец выполнял в другом регионе задачи по пресечению деятельности диверсантов, раскрытию тяжких преступлений.

9 ноября в Главном клиническом госпитале МВД России министр Владимир Колокольцев наградил Дениса Сорочинского медалью «За заслуги в службе в особых условиях».

Белгородский полицейский получил осколочные ранения во время командировки в Херсон
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Обращение о Русском государстве от 8 груденя

Депутат-коммунист из Разумного Сергей Веселов направил Владимиру Путину обращение, в котором просит рассмотреть возможность создания Русского государства. Реквизиты этой госединицы можно принять на всенародном голосовании, а после внести соответствующие поправки в Конституцию, считает белгородец.

Обращение депутат отправил с датой от «8 груденя», что значит «ноября» из древнеславянского календаря.

Белгородский депутат 8 груденя попросил Путина создать Русское государство
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Дойдут ли до мобилизованных 195 тыс. рублей?

Этот вопрос родные и близкие мобилизованных белгородцев задали Вячеславу Гладкову. Губернатор ответил, что выплаты точно придут.

Однако о том, когда деньги поступят на счета, глава региона не знает. Выплаты идут по линии Минобороны РФ.

Получат ли мобилизованные белгородцы обещанные 195 тысяч рублей
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