Медаль полицейскому и просьба создать Русское государство: что обсуждают белгородцы

Депутат-коммунист из Разумного Сергей Веселов направил Владимиру Путину обращение, в котором просит рассмотреть возможность создания Русского государства. Реквизиты этой госединицы можно принять на всенародном голосовании, а после внести соответствующие поправки в Конституцию, считает белгородец.