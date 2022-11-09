Когда мобилизованным белгородцам выдают бронежилеты и каски

Жительница региона Надежда выразила губернатору Белгородской области свои переживания за мобилизованного брата, у которого на днях заканчивается учебная подготовка перед выходом на фронт.
Предмет переживаний сестры — отсутствие необходимого снаряжения. Военным во время учёбы не выдали каски и бронежилеты. Обещанная губернаторская выплата в 100 тыс. рублей, по словам Надежды, также ещё не пришла. Так что купить снаряжение самостоятельно семья тоже не может.
Вячеслав Гладков успокоил Надежду — бронежилеты и каски выдаются призывникам перед выходом на линию фронта, а не во время учебной подготовки.
Всё снаряжение выдаётся непосредственно в части, после окончания учебки. Все военнослужащие этим обеспечены.
Вячеслав Гладков
Губернаторская выплата также придёт до 15 ноября тем, кто её ещё не получил. Уже Белгородская область выплатила более 390 млн рублей семьям мобилизованных.
Ранее мы писали о помощи белгородских властей военнослужащим, которые уже находятся на линии фронта. Скоро белгородцы в зоне СВО получат 160 комплектов дополнительного снаряжения.