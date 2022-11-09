Когда мобилизованным белгородцам выдают бронежилеты и каски

Предмет переживаний сестры — отсутствие необходимого снаряжения. Военным во время учёбы не выдали каски и бронежилеты. Обещанная губернаторская выплата в 100 тыс. рублей, по словам Надежды, также ещё не пришла. Так что купить снаряжение самостоятельно семья тоже не может.