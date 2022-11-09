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Posted 8 ноября 2022, 22:41

Published 8 ноября 2022, 22:41

Modified 9 ноября 2022, 08:30

Updated 9 ноября 2022, 08:30

Когда мобилизованным белгородцам выдают бронежилеты и каски

Когда мобилизованным белгородцам выдают бронежилеты и каски

8 ноября 2022, 22:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Губернатор
Жители Белгородской области переживают из-за отсутствия снаряжения во время учебной подготовки мобилизованным. По словам Вячеслава Гладкова, это нормально.

Жительница региона Надежда выразила губернатору Белгородской области свои переживания за мобилизованного брата, у которого на днях заканчивается учебная подготовка перед участием в боевых действиях. 

Предмет переживаний сестры — отсутствие необходимого снаряжения. Военным во время учёбы не выдали каски и бронежилеты. Обещанная губернаторская выплата в 100 тыс. рублей, по словам Надежды, также ещё не пришла. Так что купить снаряжение самостоятельно семья тоже не может.

Вячеслав Гладков успокоил Надежду — бронежилеты и каски выдаются призывникам перед выходом на линию соприкосновения, а не во время учебной подготовки.

Всё снаряжение выдаётся непосредственно в части, после окончания учебки. Все военнослужащие этим обеспечены.
Вячеслав Гладков

Губернаторская выплата также придёт до 15 ноября тем, кто её ещё не получил. Уже Белгородская область выплатила более 390 млн рублей семьям мобилизованных.

Ранее мы писали о помощи белгородских властей военнослужащим, которые уже находятся на линии соприкосновения. Скоро белгородцы в зоне СВО получат 160 комплектов дополнительного снаряжения.

Гладков рассказал о помощи белгородским призывникам на линии фронта
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#Белгородская область#Губернатор#Военные#Вячеслав Гладков#Снаряжение#СВО#Частичная мобилизация#Зона СВО
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