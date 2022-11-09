Кириенко: С момента начала СВО в ЛДНР работают лекторы общества "Знание"

Также сообщается, что Максим Древаль, генеральный директор общества «Знание», рассказал на пресс-конференции о том, что для современной молодежи важно иметь наставников, которые бы умели устанавливать контакт с ними, тогда молодые люди будут понимать, кто являются настоящими героями России и почему эти люди ими стали.