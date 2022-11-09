Кириенко: С момента начала СВО в ЛДНР работают лекторы общества "Знание"

На территориях проведения спецоперации — в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях — лекторы проводят совместную работу с Министерством обороны Российской Федерации, действуя почти в каждом центре боевого слаживания и установления боеготовности.
Кириенко рассказал, что в областях, где проводится спецоперация, лекторы общества „Знание“ приступили к работе уже в марте — в первые дни начала СВО. Он поблагодарил специалистов за проводимую работу, которая связана с множеством рисков и требует не только профессионализма, но и личного мужества. Об этом пишет newizv.ru.
Лекторы трудятся в центрах боевого слаживания, которые предназначены для тактико-специальной подготовки состава ВС РФ.
Также сообщается, что Максим Древаль, генеральный директор общества «Знание», рассказал на пресс-конференции о том, что для современной молодежи важно иметь наставников, которые бы умели устанавливать контакт с ними, тогда молодые люди будут понимать, кто являются настоящими героями России и почему эти люди ими стали.