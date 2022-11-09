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Кириенко: С момента начала СВО в ЛДНР работают лекторы общества "Знание"

Вчера, 16:04
Фото: duma.gov.ru
Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации главы РФ, на заседании почетного жюри просветительской премии “Знание” сообщил о том, что лекторы общества "Знание" ведут в Донбассе работу с момента начала СВО.

На территориях проведения спецоперации — в республиках Донбасса, а также в Запорожской и  Херсонской областях — лекторы проводят совместную работу с Министерством обороны Российской Федерации, действуя почти в каждом центре боевого слаживания и установления боеготовности.

Кириенко рассказал, что в областях, где проводится спецоперация, лекторы общества „Знание“ приступили к работе уже в марте — в первые дни начала СВО. Он поблагодарил специалистов за проводимую работу, которая связана с множеством рисков и требует не только профессионализма, но и личного мужества. Об этом пишет newizv.ru.

Лекторы трудятся в центрах боевого слаживания, которые предназначены для тактико-специальной подготовки состава ВС РФ.

Также сообщается, что Максим Древаль, генеральный директор общества «Знание», рассказал на пресс-конференции о том, что для современной молодежи важно иметь наставников, которые бы умели устанавливать контакт с ними, тогда молодые люди будут понимать, кто являются настоящими героями России и почему эти люди ими стали.

#Ольга Земскова
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