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Граждан Таджикистана, убивших 11 военнослужащих под Белгородом, не награждали орденом

Вчера, 20:11
Фото: 1MI
В соцсетях распространяется фейк об их награждении орденом.
Сюжет
Фейк

В соцсетях распространяется информация, что граждан Таджикистана, которые убили 11 военнослужащих на полигоне в Белгородской области, президент наградил орденом. Однако это – фейк.

В качестве доказательств, в Telegram-каналах, где распространяется этот фейк, публикуют документы и фото, которые не являются настоящими.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»

В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» разобрались, что опубликованный документ – это постановление Правительства Республики Таджикистан №466, и касается оно увольнения гендиректора авиакомпании «Таджик Эйр». А страницы, на которой размещена фотография, вовсе не существует. К тому же, раздел «Политика» не обновлялся с 3 ноября, а фотография «опубликована» 7 ноября.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»

Отметим, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно выступал с заявлениями об усилении борьбы с терроризмом.

Напомним, что 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод открыли стрельбу по военнослужащим 15 октября. В тот день погибли 11 человек, ещё 15 были ранены. Среди погибших были житель Украины и Херсонской области. Остальные девять человек прибыли в регион из российских городов.

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#Александра Склярова#Происшествия#Фейк#Белгородская область#Мобилизованный#Стрельба на полигоне
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