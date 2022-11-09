Граждан Таджикистана, убивших 11 военнослужащих под Белгородом, не награждали орденом

В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» разобрались, что опубликованный документ – это постановление Правительства Республики Таджикистан №466, и касается оно увольнения гендиректора авиакомпании «Таджик Эйр». А страницы, на которой размещена фотография, вовсе не существует. К тому же, раздел «Политика» не обновлялся с 3 ноября, а фотография «опубликована» 7 ноября.