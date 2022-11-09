Граждан Таджикистана, убивших 11 военнослужащих под Белгородом, не награждали орденом

В соцсетях распространяется информация, что граждан Таджикистана, которые убили 11 военнослужащих на полигоне в Белгородской области, президент наградил орденом. Однако это – фейк.
В качестве доказательств, в Telegram-каналах, где распространяется этот фейк, публикуют документы и фото, которые не являются настоящими.
В Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» разобрались, что опубликованный документ – это постановление Правительства Республики Таджикистан №466, и касается оно увольнения гендиректора авиакомпании «Таджик Эйр». А страницы, на которой размещена фотография, вовсе не существует. К тому же, раздел «Политика» не обновлялся с 3 ноября, а фотография «опубликована» 7 ноября.
Отметим, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно выступал с заявлениями об усилении борьбы с терроризмом.
Напомним, что 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод открыли стрельбу по военнослужащим 15 октября. В тот день погибли 11 человек, ещё 15 были ранены. Среди погибших были житель Украины и Херсонской области. Остальные девять человек прибыли в регион из российских городов.