Городскую Доску почёта обновят в Белгороде за 220 тысяч рублей

Согласно документам, исполнитель должен полностью обновить Доску почёта на Гражданском проспекте, 38. Мэрия требует демонтировать фотографии, сделать новые и закрепить их на Доске почёта. При этом в документах подчёркивается, что снять нынешние изображения нужно так, чтобы не повредить саму доску.