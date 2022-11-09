Городскую Доску почёта обновят в Белгороде за 220 тысяч рублей

Согласно документам, исполнитель должен полностью обновить Доску почёта на Гражданском проспекте, 38. Мэрия требует демонтировать фотографии, сделать новые и закрепить их на Доске почёта. При этом в документах подчёркивается, что снять нынешние изображения нужно так, чтобы не повредить саму доску.
Всего необходимо изготовить 38 фоторамок. Столько же нужно сделать и фотографий: на 20 будут запечатлены работники производственной, социальной и культурной сфер города, ещё на 18 — коллективы предприятий.
В документах отмечается, что получившиеся фотографии исполнитель обязан будет профессионально обработать. Согласно заказу, изображения должны быть детализированными, с минимумом шумов и отсутствием артефактов. Важное требование — грамотно выстроенная композиция и незаваленный горизонт. Съёмка будет вестись в фотостудии.
За изготовление и ретуширование 38 фотографий в мэрии готовы заплатить от 98 тыс. рублей.
Также полученные фотографии необходимо будет распечатать на атмосферостойкой бумаге и смонтировать, изготовив специальную подложку и защитив изображения плёнкой от ультрафиолета. Ко всему прочему, от заказчика требуют оформить свидетельства о занесении на городскую Доску почёта.
Будет обновлён и баннер размером 2,5 на 6 метров.
Источник финансирования — городской бюджет. Заявки готовы принимать до 15 сентября, а 17 числа уже выберут заказчика.