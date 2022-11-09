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Гладков поздравил белгородку в подмосковном ПВР с 72-летием

Вчера, 12:58
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
День рождения 9 ноября отмечает Надежда Петровна Кленовская из Таврово. В пункт временного размещения в Московской области она приехала с невесткой и тремя внуками, рассказал губернатор.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 9 ноября навестил переселенцев из региона в подмосковном ПВР. Губернатор, помимо прочего, поздравил с днём рождения Надежду Петровну Кленовскую, сегодня ей исполнилось 72 года.

Думаю, что все белгородцы сегодня точно присоединятся к поздравлениям и пожеланиям Надежде Петровне крепкого здоровья, заботы родных и внимания близких и много счастливых лет жизни!
Вячеслав Гладков

Пенсионерка приехала в ПВР в Лосино-Петровском из Таврово. Вместе с ней регион временно покинули невестка и трое внуков.

Губернатор также проверил, как обстоят дела с питанием белгородцев в пункте временного размещения, с культурной программой.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Московская область#Вячеслав Гладков#День рождения#Пвр#Поздравление
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