Гладков поздравил белгородку в подмосковном ПВР с 72-летием

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 9 ноября навестил переселенцев из региона в подмосковном ПВР. Губернатор, помимо прочего, поздравил с днём рождения Надежду Петровну Кленовскую, сегодня ей исполнилось 72 года.
Думаю, что все белгородцы сегодня точно присоединятся к поздравлениям и пожеланиям Надежде Петровне крепкого здоровья, заботы родных и внимания близких и много счастливых лет жизни!
Вячеслав Гладков
Пенсионерка приехала в ПВР в Лосино-Петровском из Таврово. Вместе с ней регион временно покинули невестка и трое внуков.
Губернатор также проверил, как обстоят дела с питанием белгородцев в пункте временного размещения, с культурной программой.