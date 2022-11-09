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Фейк: белгородских детей на дистанционке отправляют в школу

Вчера, 22:12
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» опроверг информацию об очном присутствии школьников во время дистанционного обучения.

К губернатору обратился житель Белгородской области Вадим Скворцов. Он рассказал о слухе о том, что в селе Ладомировка Ровеньского района дети ходят в школу, несмотря на дистанционное обучение.

«С девяти утра до трёх часов дети сидят голодные», — написал Вадим.

Вячеслав Гладков проверил информацию, подумав, что в селе Ладомировка действительно нарушают требования. Но информация оказалась фейком.

Старшеклассники временно находились в сельской школе, потому что готовились на консультациях с преподавателями к ЕГЭ:

«Принималось индивидуальное решение на основе запроса от родителей в отношении детей, которые проходили консультации по ЕГЭ».

Губернатор не считает это нарушением регламента.

А организовывать питание для небольшой группы школьников, которые пришли в учебное заведение на несколько часов, не будут. Это невозможно.

Напомним, до 1 декабря школьники Белгорода и некоторых районов области учатся дистанционно в целях безопасности.

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#Алина Харина#Образование#Школьники#Губернатор#Белгородская область#Ровеньский район#Вячеслав Гладков#Дистанционка#ЕГЭ
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