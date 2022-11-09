Фейк: белгородских детей на дистанционке отправляют в школу

К губернатору обратился житель Белгородской области Вадим Скворцов. Он рассказал о слухе о том, что в селе Ладомировка Ровеньского района дети ходят в школу, несмотря на дистанционное обучение.
«С девяти утра до трёх часов дети сидят голодные», — написал Вадим.
Вячеслав Гладков проверил информацию, подумав, что в селе Ладомировка действительно нарушают требования. Но информация оказалась фейком.
Старшеклассники временно находились в сельской школе, потому что готовились на консультациях с преподавателями к ЕГЭ:
«Принималось индивидуальное решение на основе запроса от родителей в отношении детей, которые проходили консультации по ЕГЭ».
Губернатор не считает это нарушением регламента.
А организовывать питание для небольшой группы школьников, которые пришли в учебное заведение на несколько часов, не будут. Это невозможно.
Напомним, до 1 декабря школьники Белгорода и некоторых районов области учатся дистанционно в целях безопасности.