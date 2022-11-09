Девушка, которая смогла. Белгородка с ДЦП пишет рассказы и занимается волонтёрством

Наша героиня родилась с врождённым заболеванием — детским церебральным параличом. Вот уже 27 лет она находится в коляске, Мария не может самостоятельно передвигаться, поэтому ей нужна помощь близких ей людей. Судьба сложилась так, что девушка не только принимает помощь, но ещё и дарит её в ответ нуждающимся.
— Меня жизнь привела к этой деятельности. Мне нравится помогать людям и быть им нужной. Меня вдохновляют наш фонд «Луч света», улыбки детей и взрослых, — размышляет Маша.
Когда к Марии обратился за помощью первый человек, то она сразу почувствовала себя нужной, у неё открылось второе дыхание, и она поняла, что может и должна помогать людям, которым нужна её поддержка.
Она решила создать свой фонд. Но путь не был простым, белгородка мечтала создать официальный фонд, но ей отказали из-за её болезни под предлогом того, что руководитель должен быть «ходячим». Мария не стала сдаваться. Девушка решила, что она может помогать, несмотря на своё заболевание.
После этого участница проекта #безграничные_возможности2022 начала активно развивать социальные сети и в 2013 году создала общественный благотворительный фонд «Пробудись душа».
— Мы раздаём подарки таким же инвалидам. Это не на массовость. Мы сами же спонсоры. Никакие общественные спонсоры нам не помогают. Мы сами скидываемся на подарки, выбираем группу из трёх-четырёх человек, а потом развозим подарки, — Мария.
Волонтерство стало неотъемлемой частью жизни на протяжении десяти лет Маши, каждый день она старается сделать жизнь другого человека лучше. У девушки есть свои подопечные, которым она посвящает благотворительные акции, для которых проводит конференции.
— Самая большая мотивация для меня — улыбка учеников наших групп. Хочется подарить им больше радости, чем у них есть сейчас. Чем больше людей вокруг, тем я больше чувствую себя в безопасности, — делится наша участница.
Но это не всё, чем может похвалиться Мария. Ещё наша героиня пишет рассказы, в их основу легла жизнь самой девушки, поэтому их даже можно назвать автобиографичными. Свой первый рассказ белгородка написала ещё в шесть лет. А сейчас у Марии уже 11 произведений, как детских, так и взрослых.
— Когда я подросла, я начала писать более взрослые рассказы, например, «Дальняя дорога» — он о жизни человека, который был в моей семье. Ещё есть рассказы «Жизнь с ДЦП», «Друг от друга далеки», «Счастливые минуты жизни» и ещё много других, — рассказывает Мария.
И у нашей участнице, конечно, есть мечта — издать рассказ «Дальняя дорога», тот самый, личный, семейный, душевный, к которому Маша испытывает трептные чувства. И кто знает, возможно, когда-то вы зайдёте в книжный магазин, и ваш взгляд остановится на книге под названием «Дальняя дорога». И вы сразу вспомните Машу, которая мечтала показать читателем свою историю, свою жизнь, свои эмоции.