Девушка, которая смогла. Белгородка с ДЦП пишет рассказы и занимается волонтёрством

Но это не всё, чем может похвалиться Мария. Ещё наша героиня пишет рассказы, в их основу легла жизнь самой девушки, поэтому их даже можно назвать автобиографичными. Свой первый рассказ белгородка написала ещё в шесть лет. А сейчас у Марии уже 11 произведений, как детских, так и взрослых.