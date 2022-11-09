Депутаты Госдумы окончательно отклонили поправки в закон "О рекламе"

Согласно законопроекту, выбранный на основе произвольных критериев «единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений» становился обладателем значительных преференций, которых не было у тех компаний, которые уже работают на рынке рекламы. Речь о разработке программного обеспечения, обязательного для всех операторов наружной рекламы, праве заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственных и муниципальных земельных участках и транспорте. Кроме того, ему бы отходили в случае принятия закона рекламные объекты на 30 и более лет. При этом не предусматривались торги, ему не надо было получать разрешения на установку и эксплуатацию объектов и соблюдать требования, предъявляемые отраслевыми техническими стандартами, включая ПДД. Не принимались во внимание и требования законодательства, касающиеся охраны культурного наследия.