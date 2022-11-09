Депутаты Госдумы окончательно отклонили поправки в закон "О рекламе"

На законопроект негативно отреагировали региональные и муниципальные власти, большинство министерств и ведомств, так или иначе связанных с данной сферой.
Сам проект электронная система думы зарегистрировала 8 июля, когда заканчивалась весенняя сессия. И уже 15 июля законопроект прошел первое чтение. При этом не было проведено его предварительное обсуждение и не дана оценка, чем он обернется на практике.
Согласно законопроекту, выбранный на основе произвольных критериев «единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений» становился обладателем значительных преференций, которых не было у тех компаний, которые уже работают на рынке рекламы. Речь о разработке программного обеспечения, обязательного для всех операторов наружной рекламы, праве заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственных и муниципальных земельных участках и транспорте. Кроме того, ему бы отходили в случае принятия закона рекламные объекты на 30 и более лет. При этом не предусматривались торги, ему не надо было получать разрешения на установку и эксплуатацию объектов и соблюдать требования, предъявляемые отраслевыми техническими стандартами, включая ПДД. Не принимались во внимание и требования законодательства, касающиеся охраны культурного наследия.
Единственное, на что ссылались разработчики законопроекта, внося такую инициативу, - на то, что «единый оператор» обеспечит «национальную безопасность». При принятии поправок в закон «О рекламе» в отрасли фактически возникала бы искусственная монополия в ущерб всем остальным участникам рынка. Последние оказывались бы в прямой зависимости от единого оператора. Их могли выдавить с рынка всего за несколько месяцев, поскольку они не могли бы конкурировать с искусственно созданным монополистом.
Но этого, по счастью, не случилось. Резкой критике подвергли инициативу представители бизнес-ассоциаций – РСПП, “Опоры”, “Деловой России”, Союза операторов наружной рекламы. О том, к чему приведет принятие таких поправок, рассказали экономисты МГУ и РАНХиГС. Большой интерес был вызван публикацией доклада, подготовленного специалистами «Минченко консалтинг». Там описывалось, как шло лоббирование поправок. И эксперты предупреждали, какие негативные вторичные эффекты может дать принятие законопроекта. Речь, в первую очередь, об инвестициях. С самого начала против законопроекта были лидеры оппозиционных фракций Алексей Нечаев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, вице-спикер Владислав Даванков и другие депутаты. В их числе руководители и зампреды комитетов Госдумы Валерий Гартунг, Станислав Наумов, Николай Арефьев, Вячеслав Макаров, Владимир Плякин, Николай Будуев и ряд других.
Регионы прислали свыше 60 критических отзывов на законопроект. Среди них Москва с Московской областью и Санкт-Петербург. Отрицательное мнение по поводу законопроекта было озвучено главой профильного комитета Совета Федерации Андреем Кутеповым. А в итоге законопроект рекомендовал отклонить спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, еще в начале рассмотрения пообещавший, что будут учтены интересы всех сторон. Позже и «Единая Россия», проголосовавшая за поправки в закон «О рекламе» в первом чтении, пошла на конструктивный диалог с другими фракциями.
По словам главы «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, руководство Госдумы показало, что парламент способен принимать самостоятельные решения, что фракция «Единой России», у которой большинство в парламенте, может выслушать разумные доводы оппозиции и компаний, работающих на рынке рекламы.