«Белогорью» не повезло со жребием в Кубке России? Победить белгородцам будет сложно

Также встретятся новосибирский «Локомотив» и «Факел». Сам финал пройдёт на следующий день. Жеребьёвку до этого провела Всероссийская федерация волейбола и определила полуфинальные пары «Финала четырёх» розыгрыша Кубка страны среди мужских команд памяти Константина Ревы.