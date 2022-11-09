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«Белогорью» не повезло со жребием в Кубке России? Победить белгородцам будет сложно

Вчера, 12:57
Фото: 1MI
24 декабря соперником «львов» в полуфинале будет казанский «Зенит».

«Белогорье» вышло в «Финал четырёх». Выиграть Кубок России белгородской команде может быть сложно. Слепой жребий определил, что 24 декабря белгородцы сыграют с соперниками из «Зенита» из Казани.

Также встретятся новосибирский «Локомотив» и «Факел». Сам финал пройдёт на следующий день. Жеребьёвку до этого провела Всероссийская федерация волейбола и определила полуфинальные пары «Финала четырёх» розыгрыша Кубка страны среди мужских команд памяти Константина Ревы.

Ранее в Москве «Белогорье» неожиданно обыграло «Динамо» со счётом 3:0. Главный тренер проигравшей команды Константин Брянский отметил, что у белгородцев была стабильная и результативная игра.

Сообщалось, что 3 ноября белгородская команда победила кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:1. 

 

Волейбольная команда «Белогорье» попала в «Финал четырёх»
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#Наталья Корявых#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Волейбол#Кубок россии#Финал четырёх#Жеребьевка#Вк белогорье#Зенит казань
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