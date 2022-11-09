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Белгородцы высадили 2,3 млн деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Вчера, 10:36
Фото: 1MI
Высадка прошла на площади 683 гектаров. В акции участвовали сотрудники лесного хозяйства, администраций и волонтёры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Осенняя акция «Сохраним лес» завершилась в Белгороде. По её итогам 14,2 тыс. человек высадили более 2,3 млн сеянцев и саженцев древесных пород на площади 683 гектаров. В акции участвовали сотрудники лесного хозяйства, администраций и волонтёры.

Акция «Сохраним лес» проходит каждый год. Предполагается, что по её итогам в Белгородской области появится 70 млн деревьев. За три года в регионе высадили уже около 23 млн деревьев и кустарников.

Акция проходит в рамках национального проекта «Экология». По нему же в регионе расчищают водоёмы.

В Белгородской области продолжают расчищать реки и пруды
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