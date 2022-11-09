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Белгородский «Девичник» вышел в финал Центральной Юго-Западной лиги КВН

Вчера, 11:39
Фото: правительство Белгородской области
белгородки вышли в финал лиги КВН
Регион представляла команда из Грайворонского горокруга, сообщили в правительстве области.
Сюжет
КВН

Команда «Девичник» вышла в финал Центральной Юго-Западной лиги КВН. Регион представила команда из Грайворонского горокруга.

Полуфинал проходил в Курске. В мероприятии участвовали команды из самого Курска, Ялты, Липецка, Санкт-Петербурга и других городов. Всего белгородки боролись с девятью командами.

Девушки и их руководитель Антон Заикин заработали больше всех баллов. «Девичник» в итоге вышел в финал.

Напомним, белгородская сборная КВН «Близкие» области попала в Высшую лигу и представит регион в 2023 году. Финальная игра Первой лиги KBH состоится в Перми 10 декабря. Ранее сообщалось, что смоленская команда «Триод и Диод» выиграла Кубок губернатора Белгородской области.

 

белгородки вышли в финал лиги КВНбелгородки вышли в финал лиги КВН
белгородки вышли в финал лиги КВН
Фото: правительство Белгородской области
Сборная из Белгородской области попала в Высшую лигу КВН
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#Наталья Корявых#КВН#Команда КВН Девичник#Региональная лига КВН
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