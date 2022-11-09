Белгородский «Девичник» вышел в финал Центральной Юго-Западной лиги КВН

Команда «Девичник» вышла в финал Центральной Юго-Западной лиги КВН. Регион представила команда из Грайворонского горокруга.
Полуфинал проходил в Курске. В мероприятии участвовали команды из самого Курска, Ялты, Липецка, Санкт-Петербурга и других городов. Всего белгородки боролись с девятью командами.
Девушки и их руководитель Антон Заикин заработали больше всех баллов. «Девичник» в итоге вышел в финал.
Напомним, белгородская сборная КВН «Близкие» области попала в Высшую лигу и представит регион в 2023 году. Финальная игра Первой лиги KBH состоится в Перми 10 декабря. Ранее сообщалось, что смоленская команда «Триод и Диод» выиграла Кубок губернатора Белгородской области.