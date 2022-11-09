Белгородский депутат 8 груденя попросил Путина создать Русское государство

Депутат из белгородского посёлка Разумное Сергей Веселов обратился к Владимиру Путину с просьбой создать Русское государство как соответствующую государственную единицу. По мнению Веселова, все его реквизиты необходимо принять всенародным голосованием, а после внести поправки в статью 65 Конституции РФ.
Инициировать создание Русского государства «со всеми вытекающими из этого последствиями» должен именно президент, заключает депутат-коммунист. Сергей Веселов добавил, что это обращение направил не только главе государства, но и в Госдуму и Совфед.
Интересно, что в «шапке» документа указано «от 8 груденя (ноября)». Грудень — название месяца из древнеславянского календаря.