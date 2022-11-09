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Белгородский депутат 8 груденя попросил Путина создать Русское государство

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI

Белгородский депутат попросил Путина создать Русское государство

Соответствующее обращение президенту подал депутат из Разумного Сергей Веселов. Он предложил рассмотреть возможность создания Русского государства «со всеми вытекающими из этого последствиями». В «шапке» обращения депутат указал название месяца из древнеславянского календаря.

Депутат из белгородского посёлка Разумное Сергей Веселов обратился к Владимиру Путину с просьбой создать Русское государство как соответствующую государственную единицу. По мнению Веселова, все его реквизиты необходимо принять всенародным голосованием, а после внести поправки в статью 65 Конституции РФ.

Инициировать создание Русского государства «со всеми вытекающими из этого последствиями» должен именно президент, заключает депутат-коммунист. Сергей Веселов добавил, что это обращение направил не только главе государства, но и в Госдуму и Совфед.

Интересно, что в «шапке» документа указано «от 8 груденя (ноября)». Грудень — название месяца из древнеславянского календаря.

Фото: vk.com/public186928296
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