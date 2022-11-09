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Белгородка уехала в подмосковный ПВР с тремя детьми, но ей придётся вернуться

Вчера, 13:02
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородец приедет в подмосковный ПВР на смену жене для присмотра за тремя детьми

Решить этот вопрос помогут белгородские власти, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Женщине нужно вернуться в Белгород для выхода на работу, поэтому её подменит супруг.

Вячеслав Гладков 9 ноября встретился в ПВР в Лосино-Петровском с временными переселенцами из Белгородской области. Жители региона обратились к губернатору с несколькими вопросами и просьбами, одна из них поступила от семьи, в которой требуется заменить родителя в пункте временного размещения.

В одной семье маме необходимо через неделю выходить на работу и нужно вернуться в Белгород, поэтому её заменит папа, решим вопрос с его размещением в ПВР, чтобы он смог присматривать за тремя детьми.
Вячеслав Гладков

Белгородцы также спрашивали губернатора о выплатах по соцконтракту, о договорённостях с работодателями, о помощи в реабилитации.

Напомним, что двоих переселенцев по приезде в Подмосковье пришлось госпитализировать. В больницу попали мужчина с ангиной, а также беременная белгородка. Женщина уже родила сына, мальчика назвали Романом.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Московская область#Вячеслав Гладков#Дети#Пвр#Родители
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