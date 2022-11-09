Белгородка уехала в подмосковный ПВР с тремя детьми, но ей придётся вернуться

Вячеслав Гладков 9 ноября встретился в ПВР в Лосино-Петровском с временными переселенцами из Белгородской области. Жители региона обратились к губернатору с несколькими вопросами и просьбами, одна из них поступила от семьи, в которой требуется заменить родителя в пункте временного размещения.
В одной семье маме необходимо через неделю выходить на работу и нужно вернуться в Белгород, поэтому её заменит папа, решим вопрос с его размещением в ПВР, чтобы он смог присматривать за тремя детьми.
Вячеслав Гладков
Белгородцы также спрашивали губернатора о выплатах по соцконтракту, о договорённостях с работодателями, о помощи в реабилитации.
Напомним, что двоих переселенцев по приезде в Подмосковье пришлось госпитализировать. В больницу попали мужчина с ангиной, а также беременная белгородка. Женщина уже родила сына, мальчика назвали Романом.