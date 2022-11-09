Авторы и сообщества ВКонтакте за год увеличили заработок на 88%

Особое внимание соцсеть уделила заработку авторов. Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации ВКонтакте (монетизация видео, партнёрская программа, VK Donut и другие), в третьем квартале выросла на 88% год к году. Платформа VK Donut позволяет монетизировать контент с помощью ежемесячной подписки: в ней могут быть эксклюзивные материалы, ранний доступ к новинкам, закрытым конкурсам, встречам и акциям. За три месяца, с июля по сентябрь, авторы заработали с помощью VK Donut 126 млн рублей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Количество сообществ, которые используют платформу, выросло в 1,5 раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, увеличилось более чем в 2 раза.