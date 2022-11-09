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Авторы и сообщества ВКонтакте за год увеличили заработок на 88%

Вчера, 08:58
Фото: 1MI
Социальная сеть рассказала о значительном росте числа групп и публичных страниц в третьем квартале 2022 года, а также заработка авторов с помощью официальных инструментов соцсети. Количество созданных сообществ ВКонтакте увеличилось на 28% год к году.

Просмотров ленты стало больше на 45%. Также благодаря росту активности аудитории и развитию алгоритмов выросло количество подписок: за год пользователи на 25% чаще стали вступать в сообщества.

Особое внимание соцсеть уделила заработку авторов. Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации ВКонтакте (монетизация видео, партнёрская программа, VK Donut и другие), в третьем квартале выросла на 88% год к году. Платформа VK Donut позволяет монетизировать контент с помощью ежемесячной подписки: в ней могут быть эксклюзивные материалы, ранний доступ к новинкам, закрытым конкурсам, встречам и акциям. За три месяца, с июля по сентябрь, авторы заработали с помощью VK Donut 126 млн рублей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Количество сообществ, которые используют платформу, выросло в 1,5 раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, увеличилось более чем в 2 раза.

Также Команда ВКонтакте продолжает развивать направление монетизации видео. Недавно соцсеть представила возможность монетизировать прямые эфиры. Благодаря этому и другим продуктовым улучшениям общий месячный заработок сообществ с помощью монетизации видео вырос в 10 раз за последний год. К программе уже присоединилось более 15 000 сообществ.

В третьем квартале 2022 года началось тестирование ещё одной возможности заработка для сообществ: за счёт публикаций историй и клипов ВКонтакте. Увеличить доход этими инструментами можно в обновлённой партнёрской программе.

#Евгений Грицков
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