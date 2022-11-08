Жильцы дома в Белгороде обратятся в прокуратуру из-за затопления

Жители дома № 34 по Белгородскому проспекту готовят коллективное обращение в прокуратуру из-за затопленных подъездов. Многоэтажку уже ремонтируют, но работы затянулись.
В течение трёх месяцев белгородцы обращались и на горячую линию к губернатору, и в Фонд поддержки реформирования ЖКХ, и к УК с подрядчиком, но проблема не решилась. Рабочих не бывает на месте неделями.
Один из жильцов рассказал, что кровлю сняли ещё пять месяцев назад, и не установили новую до сих пор. Со слов мужчины, при погрузке черепицы произошёл инцидент — пострадал рабочий. Восстановить черепицу нельзя. Работы, уточнил собеседник журналистов, проводились без соблюдения техники безопасности.
Также мужчина заявил, что в течение восьми месяцев официальные лица никак не контролируют ход работ.