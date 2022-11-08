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Жильцы дома в Белгороде обратятся в прокуратуру из-за затопления

Вчера, 15:18
Фото: телеграм-канал "Белгород №1"
Белгородцам приходится жить в затопленном доме на Белгородском проспекте, 34. При этом многоэтажку ремонтируют, но работы затянулись, сообщили жители телеграм-каналу «Белгород № 1».

Жители дома № 34 по Белгородскому проспекту готовят коллективное обращение в прокуратуру из-за затопленных подъездов. Многоэтажку уже ремонтируют, но работы затянулись.

В течение трёх месяцев белгородцы обращались и на горячую линию к губернатору, и в Фонд поддержки реформирования ЖКХ, и к УК с подрядчиком, но проблема не решилась. Рабочих не бывает на месте неделями.

Один из жильцов рассказал, что кровлю сняли ещё пять месяцев назад, и не установили новую до сих пор. Со слов мужчины, при погрузке черепицы произошёл инцидент — пострадал рабочий. Восстановить черепицу нельзя. Работы, уточнил собеседник журналистов, проводились без соблюдения техники безопасности.

Также мужчина заявил, что в течение восьми месяцев официальные лица никак не контролируют ход работ.  

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#Наталья Корявых#Город#Мкд#Многоквартирный дом#Капитальный ремонт#Течи
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