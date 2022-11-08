Ярославец решил начать новую жизнь в Белгородской области, но угнал два авто

В регион угонщик приехал к приятелю, с которым познакомился в тюрьме. 2 ноября молодые люди после застолья отправились гулять в Стрелецком Белгородского района. Ярославец решил угнать ВАЗ. Он сел за руль и забрал своего друга покататься. В Томаровке злоумышленник и его знакомый попали в ДТП. Подозреваемый бросил приятеля и скрылся, но вскоре его задержали.