Ярославец решил начать новую жизнь в Белгородской области, но угнал два авто

Ранее судимый ярославец хотел начать новую жизнь в Белгородской области, но угнал две машины. Против 19-летнего парня возбудили уголовное дело. До этого молодого человека судили за кражи и завладение чужим авто.
В регион угонщик приехал к приятелю, с которым познакомился в тюрьме. 2 ноября молодые люди после застолья отправились гулять в Стрелецком Белгородского района. Ярославец решил угнать ВАЗ. Он сел за руль и забрал своего друга покататься. В Томаровке злоумышленник и его знакомый попали в ДТП. Подозреваемый бросил приятеля и скрылся, но вскоре его задержали.
Выяснилось, что 24 октября ярославец угнал ещё одну машину в Северном. Он покатался на ней и оставил неподалёку от Прохоровки, где её нашли сотрудники полиции.
Против угонщика возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что пившие ночью на кладбище белгородцы угнали машину директора, чтобы съездить за алкоголем. Другой белгородец угнал автомобиль и попал на нём в ДТП.