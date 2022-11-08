В рамках осеннего призыва в армию в 2022 году заберут меньше юношей

Также действуют отсрочки. Они положены студентам-очникам, IT-специалистам. При этом компания должна быть аккредитована, а работать в ней нужно не менее года. Отсрочки получат те, кто не проходит по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Речь о двух и более несовершеннолетних детях, уход за родственниками и т. п.