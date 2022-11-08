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В рамках осеннего призыва в армию в 2022 году заберут меньше юношей

Вчера, 18:10
В прошлом и позапрошлом году планы по призыву на срочную службу в России были выше.

В стране в штатном режиме призовут 120 тыс. человек, в том числе порядка 1 тыс. белгородцев.

Срочников не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине. Ранее об этом официально заявили в МО РФ. Призыв на срочную службу стартовал 1 ноября. Он продлится до 31 декабря.

В этом году в стране призывают меньшее количество людей. Годом ранее на срочную службу отправили более 134 тыс. парней, в 2020 году – свыше 127 тыс. человек. Срок службы не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев.

Также действуют отсрочки. Они положены студентам-очникам, IT-специалистам. При этом компания должна быть аккредитована, а работать в ней нужно не менее года. Отсрочки получат те, кто не проходит по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Речь о двух и более несовершеннолетних детях, уход за родственниками и т. п.

 

 



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#Наталья Корявых#Осенний призыв#Отсрочка#Планы по осеннему призыву
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