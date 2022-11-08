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В Красноярске стартовал первый этап конкурса спортивных комментаторов

Вчера, 14:16
Фото: pxhere.com
Первое событие проекта «Голос спорта - СИБУР!» проводят в административном центре Красноярского края. Организация «СИБУР» вместе с Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) проведет в регионах России обучающие мероприятия для начинающих спортивных комментаторов и работников СМИ.

Первыми участниками проекта стали учащиеся Сибирского федерального университета. Мастер-класс для них устроил популярный отечественный спортивный комментатор, член президиума РАСК Владимир Гомельский. Об этом информирует prmira.ru.

Обучающий курс состоит из удаленных занятий с легендарными спортивными комментаторами РФ. Ассоциация комментаторов, возглавляемая одним из популярнейших медиаменеджеров государства Алексеем Ефимовым, собирается дать старт работе академии спортивного комментатора. Первым важным шагом в этом направлении будет проект «Голос спорта - СИБУР!».

Открытие школы-академии спортивного комментатора является одной из серьезнейших задач ассоциации. Столь важный партнер, как компания “СИБУР”, поможет в развитии соответствующего направления во всем государстве, заявил Владимир Гомельский.

Посетить уроки смогут почти все желающие. После занятий и выставления оценок конкурсным работам лучших участников проекта пригласят в конце года в Москву для участия в торжественной церемонии по вручению профессиональной премии «Голос спорта – СИБУР!».

Мастер-класс Владимира Гомельского ознакомил начинающих комментаторов с советами от настоящего мастера – корреспондента, атлета и преподавателя, подытожил гендиректор красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергей Новиков.

#Марина Колодкина#Общество
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