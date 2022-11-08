В Красноярске стартовал первый этап конкурса спортивных комментаторов

Первыми участниками проекта стали учащиеся Сибирского федерального университета. Мастер-класс для них устроил популярный отечественный спортивный комментатор, член президиума РАСК Владимир Гомельский. Об этом информирует prmira.ru.
Обучающий курс состоит из удаленных занятий с легендарными спортивными комментаторами РФ. Ассоциация комментаторов, возглавляемая одним из популярнейших медиаменеджеров государства Алексеем Ефимовым, собирается дать старт работе академии спортивного комментатора. Первым важным шагом в этом направлении будет проект «Голос спорта - СИБУР!».
Открытие школы-академии спортивного комментатора является одной из серьезнейших задач ассоциации. Столь важный партнер, как компания “СИБУР”, поможет в развитии соответствующего направления во всем государстве, заявил Владимир Гомельский.
Посетить уроки смогут почти все желающие. После занятий и выставления оценок конкурсным работам лучших участников проекта пригласят в конце года в Москву для участия в торжественной церемонии по вручению профессиональной премии «Голос спорта – СИБУР!».
Мастер-класс Владимира Гомельского ознакомил начинающих комментаторов с советами от настоящего мастера – корреспондента, атлета и преподавателя, подытожил гендиректор красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергей Новиков.