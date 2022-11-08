В Госдуме объяснили решение отклонить поправки к закону «О рекламе»

В Союзе операторов наружной рекламы высказывали опасения, что сторонники появления единого оператора всё же продавят свою идею. Но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ещё во время первого чтения дал слово приложить все усилия, чтобы российские предприниматели не пострадали. Седьмого ноября 2022 года Совет Государственной думы по его требованию дал рекомендацию отклонить поправки — таким образом власти в лице Совфеда, Госдумы и кабмина решили проблему поправок к закону «О рекламе» и поставили точку в этом вопросе.