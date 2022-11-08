В Госдуме объяснили решение отклонить поправки к закону «О рекламе»

Когда документ прошёл первое чтение, на него уже пришло немало негативных отзывов, поэтому проект закона в ускоренном порядке вынесут на второе чтение, информирует newizv.ru.
Член «Единой России» Артем Кирьянов стал автором поправок к закону «О рекламе». Нововведения предполагали создание в государстве единого рекламного оператора. Он должен был контролировать размещение цифровой наружной рекламы и электронных объявлений людей. Функциями оператора предлагали наделить частную компанию и разрешить ей без торгов оформлять сделки на установку собственных конструкций на период 30 лет.
В нижнюю палату парламента проект закона попал с нарушением процедуры. Так, инициатива не прошла предварительные слушания, ей не дали оценку регулирующего воздействия. Несмотря на это, нововведения всё же приняли в первом чтении.
Не поддержали инициативу о создании единого оператора все четыре фракции нижней палаты парламента. Речь идёт о лидере «Новых людей» Алексее Нечаеве, главе «Справедливой России — За правду» Сергее Миронове, руководителе ЛДПР Леониде Слуцком и председателе КПРФ Геннадии Зюганове. Главам комитетов идея тоже не понравилась.
Помимо этого, документ раскритиковали в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве экономического развития. Отрицательные отзывы пришли от властей субъектов РФ, среди них были и представители Москвы и Санкт-Петербурга. Глава профильного комитета Совфеда Андрей Кутепов защитил позицию всех регионов.
Авторы рецензий на поправки пришли к выводу, что появление единого оператора есть не что иное, как попытка монополизировать рынок в интересах одного крупного частного игрока. Составители доклада «Минченко консалтинг» указали, что итогом этого станет поглощение остальных участников рынка. Эксперты из МГУ и представители власти в регионах предупредили об ущербе для государственного бюджета в случае принятия документа.
В Союзе операторов наружной рекламы высказывали опасения, что сторонники появления единого оператора всё же продавят свою идею. Но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ещё во время первого чтения дал слово приложить все усилия, чтобы российские предприниматели не пострадали. Седьмого ноября 2022 года Совет Государственной думы по его требованию дал рекомендацию отклонить поправки — таким образом власти в лице Совфеда, Госдумы и кабмина решили проблему поправок к закону «О рекламе» и поставили точку в этом вопросе.